Sosyal medya fenomeni Stephanie Heaney, hayranlarında gelen tuhaf istekleri itiraf etti! “İç çamaşırıma yiyecek damlatmamı...”

Sosyal medya fenomeni Stephanie Heaney, Rangers ikonu Nacho Novo ile sevgili olduktan sonra kısa sürede ismini duymayı başardı. Sosyal medya takipçisini kısa sürede arttıran Heaney, hayranlarından gelen tuhaf istekleri itiraf ederek herkesi şaşırtmayı başardı. Özellikle hayranlarının yemek yediği videolarına büyük bir ilgi gösterdiğini ifade eden Heaney, bu durumu kendisinin de tuhaf bulduğunu itiraf etti.

“SADECE GÜLÜYORUM”

İskoçya’da yaşayan fenomen Heaney yemek yediği videolarını seksi bulmadığını söylerken, “Dürüst olmak gerekirse bunu seksi bulmuyorum. Bu benim için sadece dağınık yemek yeme oyunu. İnsanlardan böyle gönderiler için en az 50 sterlin (yaklaşık 1.066 TL) alıyorum. Bundan onlar hoşlanıyor ve ben sadece gülüyorum” dedi.

38 yaşındaki fenomen isim gençliğinden beri profesyonel olarak modellik yaptığını ve karantina uygulamaları sırasında sosyal medya içeriklerini arttırdığını ifade etti. Karantinanın kendisini ve sektörünü etkilediğini belirten Heaney, “Modellik yapamayan bir modeldim. Bu yüzden bunu çevrimiçi olarak yapıp biraz daha para kazanabileceğimi düşündüm. Aslında yapmak istediğim daha fazla para kazanmaktı” diye konuştu.



