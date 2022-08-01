Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’nın denizde zor anları! Teknesine yaklaşıp taciz ettiler

Geçtiğimiz yıllarda sektörün sert olduğundan şikayet ederek emeki olduğunu açıklayan Mia Khalifa, yetşikn film yıldızlığı kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştirdi. Seksi fotoğraf ve videolarını yetişkinlere özel bir platforma satmaya başlayan Khalifa,yaz aylarını fırsat bilerek geniş bir tatil programı yaptı. Avrupa’yı dolaşan ardından ise sevgilisiyle beraber teknede tatil yapan Khalifa, bu kez de yakın arkadaş grubuyla tekne tatiline çıktı. Tekneden eğlenceli anlarını paylaşan Khalifa, son durağı Miami’de tatsız bir olay yaşadı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Lübnan doğumlu 29 yaşındaki fenomen isim, lüks teknesiyle birlikte İspanya, Birleşik Krallık ve Amerika’nın pekçok noktasında tatil yapmıştı. Tatillerinden cesur pozlarını takipçileriyle paylaşan Khalifa, bu kez de yaşadığı kötü bir deneyimden sosyal medya hesabından söz etti.

Khalifa’nın teknesinin içinde onlarca erkeğin bulunduğu başka bir tekne tarafından hızla takip edildiğini sosyal medyadan anlattı. Yaşadığı durumdan son derece rahatsız olduğunu dile getiren Khalifa, diğer tekneden kurtulmak için demirledikleri yerde hızla uzaklaştıklarını söyledi.



