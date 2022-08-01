Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’nın denizde zor anları! Teknesine yaklaşıp taciz ettiler

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’nın denizde zor anları! Teknesine yaklaşıp taciz ettiler

01.08.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, yakın arkadaşlarıyla birlikte lüks bir tekneyle birlikte tatile çıktığı anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yaz tatilini dünyanın çeşitli bölgelerinde tur yaparak geçiren Khalifa, bu anları 27.8 milyon takipçisiyle paylaşmaya devam ediyor. Lüks teknesiyle Miami açıklarında tatil yapan Khalifa tatsız bir olay yaşadı. Khalifa’nın teknesi, bir grup erkeğin içinde bulunduğu başka bir tekne tarafından takip edildi.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’nın denizde zor anları! Teknesine yaklaşıp taciz ettiler

Geçtiğimiz yıllarda sektörün sert olduğundan şikayet ederek emeki olduğunu açıklayan Mia Khalifa, yetşikn film yıldızlığı kariyerini sosyal medya fenomenliğiyle değiştirdi. Seksi fotoğraf ve videolarını yetişkinlere özel bir platforma satmaya başlayan Khalifa,yaz aylarını fırsat bilerek geniş bir tatil programı yaptı. Avrupa’yı dolaşan ardından ise sevgilisiyle beraber teknede tatil yapan Khalifa, bu kez de yakın arkadaş grubuyla tekne tatiline çıktı. Tekneden eğlenceli anlarını paylaşan Khalifa, son durağı Miami’de tatsız bir olay yaşadı.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktüEski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

1

Lübnan doğumlu 29 yaşındaki fenomen isim, lüks teknesiyle birlikte İspanya, Birleşik Krallık ve Amerika’nın pekçok noktasında tatil yapmıştı. Tatillerinden cesur pozlarını takipçileriyle paylaşan Khalifa, bu kez de yaşadığı kötü bir deneyimden sosyal medya hesabından söz etti.

2

Khalifa’nın teknesinin içinde onlarca erkeğin bulunduğu başka bir tekne tarafından hızla takip edildiğini sosyal medyadan anlattı. Yaşadığı durumdan son derece rahatsız olduğunu dile getiren Khalifa, diğer tekneden kurtulmak için demirledikleri yerde hızla uzaklaştıklarını söyledi.

3

Ünlü yetişkin filmi yıldızı Mia Khalifa, cinsel organ itirafıyla herkesi şaşırttı! “Bu erkeklerin küçük..Ünlü yetişkin filmi yıldızı Mia Khalifa, cinsel organ itirafıyla herkesi şaşırttı! “Bu erkeklerin küçük..


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sicilya'dan ilham aldı! 'Ferdi Romeo' evlenmek istiyor!Sicilya'dan ilham aldı! 'Ferdi Romeo' evlenmek istiyor!
Film çekimine gitmişti... 12 kişilik seks partisi çıkınca...Film çekimine gitmişti... 12 kişilik seks partisi çıkınca...
Kadın koğuşunda toplu tecavüz dehşeti! Düzinelerce mahkum...Kadın koğuşunda toplu tecavüz dehşeti! Düzinelerce mahkum...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Khalifa tekne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çok eşli ilişki yaşıyorlar! İki ayrı çiftlerdi şimdi beraberler

Çok eşli ilişki yaşıyorlar! İki ayrı çiftlerdi şimdi beraberler

Yaşına kimse inanamadı! Çıplak küvet pozuyla mest etti

Yaşına kimse inanamadı! Çıplak küvet pozuyla mest etti

Kız kıza tatile bikinisinin dekoltesi damga vurdu

Kız kıza tatile bikinisinin dekoltesi damga vurdu

Bunu hep yapıyor! Transparan iç çamaşırıyla paylaşınca...

Bunu hep yapıyor! Transparan iç çamaşırıyla paylaşınca...

İlginizi Çekebilir

Kız kıza tatile bikinisinin dekoltesi damga vurdu

Kız kıza tatile bikinisinin dekoltesi damga vurdu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Metabolizmanın yavaşlamasına neden olan kritik hata!

Metabolizmanın yavaşlamasına neden olan kritik hata!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.