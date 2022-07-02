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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

02.07.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, İspanya’nın İbiza adasındaki tatiline tam gaz devam ediyor. 27.8 milyon takipçisiyle tatilinden kareleri paylaşan Khalifa, son olarak şarkıcı sevgilisi Jhay Cortez ile fotoğrafını yayınladı. İkilinin dudak dudağa pozu takipçilerinden tam not aldı.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Bir dönem yetişkin filmlerinde rol alarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Mia Khalifa, şarkıcı aşkı Jhay Cortez ile İbiza tatilinden eğlenceli anlar paylaştı. Londra ve Paris turundan sonra yaz sezonunu tekne tatilinde açan ikilinin keyifli anları dikkatlerden kaçmadı.

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SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Khalifa İbiza tatilinden bir dizi fotoğraf ve video yayınladı. İlk olarak teknede bikinili pozlarını paylaşan fenomen isim ardından ise sevgilisiyle romantik anlarını yayınladı.

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Khalifa sevgilisiyle dudak dudağa pozunun yanında birlikte jet skiyle keyifli anlarını yayınladı. İki aşık birbirlerini öpmeye doyamadı.

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sosyal medya Mia Khalifa
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