Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’nın lüks hayatı tepki topladı! “Saçımı yıkayana kadar 4 ülke değiştirdim”

Eski Pornhub yıldızı ve Playboy modeli Mia Khalifa , 27.6 milyon Instagram takipçisine saçını yıkadığından beri dört ülkede bulunduğunu söyleyerek lüks yaşam tarzının merak edilmesini ti’ye aldı. OnlyFans modeli, bir daha asla Amerika Birleşik Devletlerine dönmeyeceğini iddia ettiği seyahatlerinden kesitleri sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini kızdırdı.

"4 ÜLKE DEĞİŞTİRDİM”

Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Khalifa gönderisinin altına, “En son saçımı yıkadığımdan beri 4 ülke değiştirdim” notunu ekledi. Seyahatlerinin detaylarını güvenlik nedeniyle yayınlamaktan çekindiğini dile getiren Khalifa, ülkesine güvenli bir şekilde döndükten sonra gittiği yerlerle ilgili olarak ayrınıtlı bilgi verebileceğini söyledi.



