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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’nın lüks hayatı tepki topladı! “Saçımı yıkayana kadar 4 ülke değiştirdim”

23.03.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin filmi yıldızı Mia Khalifa, şimdilerde OnlyFans hesabı üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satıyor. Instagram’da 27.6 milyon takipçisi bulunan Khalifa, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanıyor. Seyahatlerini paylaştığı gönderilerle dikkatleri üzerine çeken Khalifa, açıklamasıyla tepkilerin odağına yerleşti. Khalifa lüks hayatının kaynağını sorgulayanlara esprili bir dille, “Saçımı yıkana kadar 4 ülke değiştirdim” sözüyle cevap verdi.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’nın lüks hayatı tepki topladı! “Saçımı yıkayana kadar 4 ülke değiştirdim”

Eski Pornhub yıldızı ve Playboy modeli Mia Khalifa , 27.6 milyon Instagram takipçisine saçını yıkadığından beri dört ülkede bulunduğunu söyleyerek lüks yaşam tarzının merak edilmesini ti’ye aldı. OnlyFans modeli, bir daha asla Amerika Birleşik Devletlerine dönmeyeceğini iddia ettiği seyahatlerinden kesitleri sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini kızdırdı.

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"4 ÜLKE DEĞİŞTİRDİM”

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Sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşan Khalifa gönderisinin altına, “En son saçımı yıkadığımdan beri 4 ülke değiştirdim” notunu ekledi. Seyahatlerinin detaylarını güvenlik nedeniyle yayınlamaktan çekindiğini dile getiren Khalifa, ülkesine güvenli bir şekilde döndükten sonra gittiği yerlerle ilgili olarak ayrınıtlı bilgi verebileceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Mia Khalifa
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