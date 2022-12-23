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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’nın Noel Baba’dan istekleri herkesi şaşkına çevirdi! Dünya barışı ve daha büyük kalça...

23.12.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa sosyal medyada bulunan 27.6 milyon takipçisiyle Noel Baba’dan istekleri için özel taleplerde bulundu. Instagram hesabında sıklıkla cesur paylaşımlar yapan Khalifa bu kez mavi tanga iç çamaşırıyla Noel Baba’ya seslenerek yeni yıl dileklerini iletti. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’nın Noel Baba’dan istekleri herkesi şaşkına çevirdi! Dünya barışı ve daha büyük kalça...

Sosyal medyadan yaptığı her paylaşımla sansasyon yaratmayı başaran eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa bu kez de yeni yıl dilekleriyle gündeme geldi. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulamasında seksi fotoğraf ve videolarını paylaşan Khalifa, Noel Baba’ya seslendiği paylaşımında yeni yıldan daha büyük bir kalça ve dünya barışı istedi.

HEDİYESİNİ ERKENDEN ALDI

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Bir ameliyat masasına yüz üstü uzandığı pozunu paylaşan Khalifa gönderisine, “Sevgili Noel Baba... Noel için tek istediğim dünya barışı ve iki yanaklı olmak” notunu ekledi.

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Estetik prosedürünü sosyal medyadan paylaşan Khalifa gönderisinin devamında ise, “Bu kelimenin tam anlamıyla parasını ödediğim bir reklam değil. Modern tıp teknolojisi aklımı başımdan aldı” ifadelerini kullandı.

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sosyal medya Mia Khalifa

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