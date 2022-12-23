Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa’nın Noel Baba’dan istekleri herkesi şaşkına çevirdi! Dünya barışı ve daha büyük kalça...

Sosyal medyadan yaptığı her paylaşımla sansasyon yaratmayı başaran eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa bu kez de yeni yıl dilekleriyle gündeme geldi. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulamasında seksi fotoğraf ve videolarını paylaşan Khalifa, Noel Baba’ya seslendiği paylaşımında yeni yıldan daha büyük bir kalça ve dünya barışı istedi.

HEDİYESİNİ ERKENDEN ALDI

Bir ameliyat masasına yüz üstü uzandığı pozunu paylaşan Khalifa gönderisine, “Sevgili Noel Baba... Noel için tek istediğim dünya barışı ve iki yanaklı olmak” notunu ekledi.

Estetik prosedürünü sosyal medyadan paylaşan Khalifa gönderisinin devamında ise, “Bu kelimenin tam anlamıyla parasını ödediğim bir reklam değil. Modern tıp teknolojisi aklımı başımdan aldı” ifadelerini kullandı.