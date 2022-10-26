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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa son paylaşımıyla hayal gücünün sınırlarını zorladı! Sadece devasa bir palto giyinip...

26.10.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, son Instagram paylaşımıyla yine gündem oldu. Beyaz tüylü devasa bir paltoyla verdiği pozlarıyla dikkat çeken Khalifa, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Hayranlarının hayal gücünün sınırlarını zorlayan genç yıldızın gönderisi sayısız beğeni ve yorum aldı.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa son paylaşımıyla hayal gücünün sınırlarını zorladı! Sadece devasa bir palto giyinip...

Khalifa, dört fotoğraftan oluşan albümü kullandığı tüm sosyal medya platformlarında eş zamanlı yayınladı. Gönderisini "Ve Miami'de yaşarken bu paltoyu asla kullanmayacağımı söylediler." açıklamasıyla paylaşan Mia, "Benim tarzım" yazıp ardından gülen bir yüz paylaşarak da ekleme yaptı.

İÇ ÇAMAŞIRI DIŞINDA BİR ŞEY YOKTU

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Fotoğraflarda Mia, paltonun içine kestane rengi küçük bir iç çamaşırı dışında, herhangi bir şey giymemiş gibi görünüyordu. Büyük paltosunun altında hayal gücüne çok az şey bırakan Khalifa, içinde olduğu şık mülkte, kendine has pozlarıyla muhteşem bir albüm yaratmıştı.

'KUTUP AYISI'

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Oldukça büyük ilginç gözlükleriyle, tarzına neşe katan Khalifa'nın gönderisi hem ünlü isimlerden, hem de hayranlarından büyük ilgi gördü. Birçok insan ona olan sevgisini ve beğenisi itiraf eden sayısız yorum paylaştı.

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Bazıları da Mia'dan çok içinde olduğu mülke ve detaylarına odaklandı. Ancak paltonun içinde adeta bir kutup ayısı gibi göründüğünü söyleyerek onu tiye alanlar da vardı.

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Mia Khalifa

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