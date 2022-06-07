Lottie Moss, tamamen üstsüz güneşlendi! Paylaşımı sosyal medyayı salladı

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlar sayesinde kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran Lottie Moss, gün ışığının altında tamamen üstsüz bir şekilde güneşlendiği anlardan bir kare paylaşarak Instagram’ın topluluk kurallarına kafa tuttu.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Sansasyonel açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran 23 yaşındaki Lottie Moss, göz kamaştıran sefiesi için doğala yakın bir makyaj ve toplu saç tercih etti. Fenomen ismin paylaşımı dakikalar içinde beğeni yağmuruna tutuldu.



