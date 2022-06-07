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Lottie Moss, tamamen üstsüz güneşlendi! Paylaşımı sosyal medyayı salladı

07.06.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kate Moss’un üvey kız kardeşi Lottie Moss sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlara bir yenisi daha ekledi. Özel fotoğraflarının sızdırılmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşayan Moss, Kaliforniya güneşinin altında tamamen üstsüz güneşlenirken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Elleriyle göğüslerini kapatan Moss’un paylaşımı sosyal medyanın sınırlarını zorladı.

Lottie Moss, tamamen üstsüz güneşlendi! Paylaşımı sosyal medyayı salladı

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlar sayesinde kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran Lottie Moss, gün ışığının altında tamamen üstsüz bir şekilde güneşlendiği anlardan bir kare paylaşarak Instagram’ın topluluk kurallarına kafa tuttu.

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SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

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Sansasyonel açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran 23 yaşındaki Lottie Moss, göz kamaştıran sefiesi için doğala yakın bir makyaj ve toplu saç tercih etti. Fenomen ismin paylaşımı dakikalar içinde beğeni yağmuruna tutuldu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Lottie Moss
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