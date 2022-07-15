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Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot, mayosunun üstünü tamamen indirdi! Üstsüz pozu sosyal medyayı salladı

15.07.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram’da 10.1 milyonun üzerinde sosyal medya takipçisi bulunan Mathilde Tantot, cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Yaz tatilinin tadını çıkarttığı anları sosyal medyadan paylaşan Tantot, kırmızı mayosunu kalçasına kadar indirip arkası dönük bir pozunu yayınlayarak nefesleri kesti.

Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot, mayosunun üstünü tamamen indirdi! Üstsüz pozu sosyal medyayı salladı

Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot, İspanya’nın İbiza kentinde yaptığı tatilinden kesitleri Instagram hesabında takipçileriyle paylaşıyor. Fransız fenomenin bir teknenin içinde çekilen seksi pozları sosyal medyanın gündemine yerleşti. Kırmızı mayosunun üzerini kalçasına kadar indirerek arkası dönük bir şekilde sosyal medyadan paylaşım yapan Tantot gönderisine, “Yelken açıyoruz” notunu ekledi.

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TATİLİN TADINI ÇIKARTTI

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Yelkenli teknesinde tatil yaptığı anları sosyal medyada paylaşan Tantot, Akdeniz’in sularında keyifli zaman geçirdi. Sosyal medya kullanıcıları Tantot’un gönderisini kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Tantot’un güzelliğini öven yorumların yanında sosyal medya kullanıcılarının bazıları fenomen ismi cesur paylaşımı nedeniyle eleştiri yağmuruna tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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