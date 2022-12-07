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Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid, çekimlerdeki sahneleri ifşa etti! “Bazı sahneler ilişkilerimi mahvetti”

07.12.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid, sektörden kendi isteğiyle emekliliğe ayrıldıktan sonra 1.9 milyon sosyal medya takipçisiyle aktif bir şekilde etkileşime geçiyor. Hayatını Pasha Petkuns ile birleştirdikten sonra Poisy adını verdiği kızını kucağına alan Reid, geçmiş günlerini hatırladı. Yetişkin filmlerindeki bazı sahnelerin arka planından söz eden Reid, kariyerinin o dönemde ilişkilerini doğrudan etkilediğini itiraf etti.

Eski yetişkin film yıldızı Riley Reid, çekimlerdeki sahneleri ifşa etti! “Bazı sahneler ilişkilerimi mahvetti”

Bir dönemin en ünlü yetişkin film yıldızlarından biri olarak kabul edilen Riley Reid, sektörden kendi isteğiyle ayrılmadan önce kariyer seçiminin hayatınızı zorlaştırdığını söyledi. 31 yaşındaki fenomen isim No Jumper podcastinde önceki kariyerine dair sunucu Adam’a samimi itiraflarda bulundu.

“DUYGUSAL OLARAK YORUCUYDU”

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Kendi cinselliğini unutmaya başladığını ve cinselliğin gerçekliğini kaybettiğini dile getiren Reid, “Bazı sahneler ilişkilerimi mahvetti. Duygusal olarak çok yorucuydu. Kendimi ifade etme konusunda büyük zorluk yaşadım. İnsanların beni anlayamadığı zor bir süreç geçirdim” diye konuştu.

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Riley Reid

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