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Hayranından gelen gizemli paket merak uyandırdı! Canlı yayında açtı... İçinden çıkanlar şoke etti

07.12.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitch yayıncısı Amouranth sosyal medyada gündem yaratmaya devam ediyor. Son olarak gözyaşları içinde hayranlarının karşısına geçen Amouranth kocasının cinsel yayın yapması için kendisini zorladığını söylemişti. Sansasyonel isim bu kez hayranından gelen gizemli bir paketi canlı yayında açarken gündem oldu. Paketin içinden çıkanların değeri ise dudak uçuklattı.

Hayranından gelen gizemli paket merak uyandırdı! Canlı yayında açtı... İçinden çıkanlar şoke etti

Kocasının kendisini tehdit ettiğini ve cinsel içerikli yayınlar için zorladığını ifade eden Amouranth bir süreliğine sosyal medyaya ara vermişti. Güvenliğini sağladığını ve yeniden sosyal medyada yayın açmaya hazır olduğunu ifade eden Amouranth hayranından gelen sürpriz bir paketle şaşkına döndü. Güvenliğinden endişe eden hayranı Amouranth için nakit para, koruma için yeni bir akıllı telefon ve bazı ekipmanlar gönderdi.

ŞAŞKINA DÖNDÜ

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Hayranından gelen paketle birlikte şaşkına döndüğünü ifade eden Amouranth kutunun içnde 70 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 304 bin TL) nakit para olduğunu söyledi.

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Bir kişinin kendisine şaka yaptığını düşünen Amouranth gönderilen paketin içinden çıkan notta ise, “Hiçbir mali engelin kararınızı etkilemeyeceğinden emin olmak için birkaç temel savunma malzemesi ve biraz nakit gönderdim” yazılı olduğunu belirtti. Kutu ayrıca acil durumda onları arayabilmesi için özel bir koruma servisinin numarasını de içeriyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Twitch amouranth

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