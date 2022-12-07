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Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, eski günlerine gönderme yaptı! Bikinili pozlarını paylaşarak “Yakında” diyince...

07.12.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film sektöründen kendi isteğiyle emekliye ayrıldığını açıkladıktan sonra oğlu Milo’yu büyütmek için adeta inzivaya çekilen Lana Rhoades eski günlerine geri döndü. Sosyal medya hesaplarını son dönemde aktif bir şekilde kullanan Rhoades, bikinili eski paylaşımlarından birini yeniden göndererek üzerine “Yakında” notunu ekledi. Rhoades’in paylaşımı heyecanlandırdı.

Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, eski günlerine gönderme yaptı! Bikinili pozlarını paylaşarak “Yakında” diyince...

Instagram’da 16.6 milyon takipçisi bulunan Lana Rhoades sosyal medyayla arasına mesafe koymuştu. Geçtiğimiz aylarda yetişkin film sektörünün sahte olduğunu ve yasaklanması gerektiğini belirten Rhoades bu kez eski günlerini hatırlatan bir pozla gündeme geldi. Rhoades’in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını heyecanlandırmayı başardı.

kapak

2020 yılında çekilen siyah bikinili pozlarını yeniden sosyal medya hesabının hikaye bölümünde paylaşan Rhoades gönderisine “Yakında” notunu ekledi. Hayranları Rhoades’in paylaşımından sonra büyük bir sabırsızlıkla fenomen ismin eski günlerinden kesitler görmeyi beklemeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Lana Rhoades

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