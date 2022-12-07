Eski yetişkin film yıldızı Lana Rhoades, eski günlerine gönderme yaptı! Bikinili pozlarını paylaşarak “Yakında” diyince...

Instagram’da 16.6 milyon takipçisi bulunan Lana Rhoades sosyal medyayla arasına mesafe koymuştu. Geçtiğimiz aylarda yetişkin film sektörünün sahte olduğunu ve yasaklanması gerektiğini belirten Rhoades bu kez eski günlerini hatırlatan bir pozla gündeme geldi. Rhoades’in paylaşımı sosyal medya kullanıcılarını heyecanlandırmayı başardı.

2020 yılında çekilen siyah bikinili pozlarını yeniden sosyal medya hesabının hikaye bölümünde paylaşan Rhoades gönderisine “Yakında” notunu ekledi. Hayranları Rhoades’in paylaşımından sonra büyük bir sabırsızlıkla fenomen ismin eski günlerinden kesitler görmeyi beklemeye başladı.