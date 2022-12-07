Sosyal medya fenomeni Julia Medeiros estetik ameliyatlarla bambaşka biri oldu! “Asla iç çamaşırı giymiyorum”

Kardiashan tarzı bir kalçaya sahip olmak için sayısız estetik operasyon geçiren sosyal medya fenomeni Medeiros, “Brezilyalı Kardashian” olarak anılıyor. 22 yaşındaki fenomen isim estetiklerinden sonra kalçasının yapısının değişmemesi için iç çamaşırı giymeyi bıraktığını söyleyerek takipçilerine de bu yöntemi tavsiye etti. İç çamaşırının bedenini göstermesini engellediğini ifade eden Medeiros, takipçilerine seslenerek “iç çamaşırsız” hareketi başlattı.

“GERÇEK BEDENİMİ GÖSTERMEMİ ENGELLİYOR”

İç çamaşırının bedenleri olduğu şekillerinden daha farklı bir konumda tuttuğunu söyleyen Medeiros, “İç çamaşırım geçrek bedenimi göstermeme engel oluyor. Kendimi olduğum gibi seviyorum ve bedenimi özgür bıraktığımda daha özgüvenli hissediyorum. Onun da bağımsız bir şekilde haraket etmeye hakkı var” diye konuştu.