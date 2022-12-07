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Sosyal medya fenomeni Julia Medeiros estetik ameliyatlarla bambaşka biri oldu! “Asla iç çamaşırı giymiyorum”

07.12.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Londra’da yaşayan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Julia Medeiros, Kardashianlar’dan ilham olarak estetik operasyonlarla kalçasını büyüttüğünü söyledi. Yeni beden ölçülerinin özgüvenini arttırdığını ve kendisini mutlu hissetmesine yardımcı olduğunu söyleyen Medeiros, “Asla iç çamaşırı giymiyorum. Zamanla vücudumun ölçüleri kendiliğinden oluştu” dedi.

Sosyal medya fenomeni Julia Medeiros estetik ameliyatlarla bambaşka biri oldu! “Asla iç çamaşırı giymiyorum”

Kardiashan tarzı bir kalçaya sahip olmak için sayısız estetik operasyon geçiren sosyal medya fenomeni Medeiros, “Brezilyalı Kardashian” olarak anılıyor. 22 yaşındaki fenomen isim estetiklerinden sonra kalçasının yapısının değişmemesi için iç çamaşırı giymeyi bıraktığını söyleyerek takipçilerine de bu yöntemi tavsiye etti. İç çamaşırının bedenini göstermesini engellediğini ifade eden Medeiros, takipçilerine seslenerek “iç çamaşırsız” hareketi başlattı.

“GERÇEK BEDENİMİ GÖSTERMEMİ ENGELLİYOR”

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İç çamaşırının bedenleri olduğu şekillerinden daha farklı bir konumda tuttuğunu söyleyen Medeiros, “İç çamaşırım geçrek bedenimi göstermeme engel oluyor. Kendimi olduğum gibi seviyorum ve bedenimi özgür bıraktığımda daha özgüvenli hissediyorum. Onun da bağımsız bir şekilde haraket etmeye hakkı var” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya estetik

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