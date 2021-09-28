Eskiden vegan olan TikToker’ın yeni çiğ organ diyeti şaşkınlık yarattı

TikTok hesabında beslenme rutinine dair bilgiler paylaşan Erica Dobeck, yayınladığı son video ile dikkatleri çekti. Yeni diyetinin bir parçası olarak sadece çiğ et değil, çiğ organ yemeyi de içeren olağandışı diyetiyle ilgili ayrıntıları paylaşarak binlerce takipçi topladı. Bu yeni beslenme rutini uzun yıllardır tüm hayvansal gıdalardan uzak durduğu vegan düzeni ile tamamen tezatlık oluşturuyor.

İKİ UCU DENİYOR

Yakın tarihli bir TikTok videosunda 22 yaşındaki Erica vegan beslenmenin kendisini ilk başta hayat dolu ve enerjik hissettirdiğini açıklamıştı. Ancak vegan beslenmenin ilk yılından sonra TikToker adet görmeyi bıraktığını ve gerçekten cildinin kötüleştiğini iddia etti. Doktorların çinko eksikliğinden dolayı bu tarz sorunları yaşadığını belirtmesi üzerine TikToker yeni bir beslenme rutini oluşturmaya karar verdi. Yeni diyetinde ise çiğ et ve çiğ organ yeme uygulaması dikkatleri çekti.



