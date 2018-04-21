Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. son bölüm fragmanı, Salı günü heyecanla izlenen son bölüm sonrasında merak edilmeye başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde İlyas ile Hurşit, son anda yetişerek Reşit'in adamlarının baskınından Kimsesiz Yaşar'ı kurtardılar. Yaralı olarak kurtulduğu bu saldırı sonrasında Yaşar, Reşit'in peşine düştü. Reşit, bu saldırı sonrasında Hızır'ın karşısına çıkarak ahkam kesti. Fakat Hızır'ın sert tepkisi ile karşılaşınca ne olduğunu şaşırdı. Masada ise Hakkı'nın ipi çekildi. Hızır'ın onayı ile Tipi, Hakkı'yı boğarak masada öldürdü. Bu sahne ile biten son bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz 100. yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 100. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümü ertesinde gözler yeni bölüm fragmanında. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu hafta Salı günü ekrana gelecek 100. bölümü ile dalya yapacak. Hayranları tarafından heyecanla izlenen son bölümde Hakkı'nın ipi masada iken çekildi. Reşit'in adamları tarafından savunmasız bir şekilde yakalanan Yaşar ise İlyas ile Hurşit'in yardımı ile kurtuldu. Hakkı'nın Tipo tarafından öldürüldüğü sahne ile biten son bölüm sonrasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başlandı. Yeni fragmanı aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.