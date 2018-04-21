MAGAZİN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 21.04.2018 08:43 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor. Salı günleri atv ekranında hayranları ile buluşan, başrollerinde Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu hafta 3. sezonunda "dalya" yapacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Yaşar'ın yaralı olarak kurtuldu. Diğer yandan Hızır, Hakkı'nın ipini çekti ve Tipo tarafından boğularak öldürüldü. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. son bölüm fragmanı, Salı günü heyecanla izlenen son bölüm sonrasında merak edilmeye başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde İlyas ile Hurşit, son anda yetişerek Reşit'in adamlarının baskınından Kimsesiz Yaşar'ı kurtardılar. Yaralı olarak kurtulduğu bu saldırı sonrasında Yaşar, Reşit'in peşine düştü. Reşit, bu saldırı sonrasında Hızır'ın karşısına çıkarak ahkam kesti. Fakat Hızır'ın sert tepkisi ile karşılaşınca ne olduğunu şaşırdı. Masada ise Hakkı'nın ipi çekildi. Hızır'ın onayı ile Tipi, Hakkı'yı boğarak masada öldürdü. Bu sahne ile biten son bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz 100. yeni bölüm fragmanına dair detaylar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 100. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümü ertesinde gözler yeni bölüm fragmanında. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu hafta Salı günü ekrana gelecek 100. bölümü ile dalya yapacak. Hayranları tarafından heyecanla izlenen son bölümde Hakkı'nın ipi masada iken çekildi. Reşit'in adamları tarafından savunmasız bir şekilde yakalanan Yaşar ise İlyas ile Hurşit'in yardımı ile kurtuldu. Hakkı'nın Tipo tarafından öldürüldüğü sahne ile biten son bölüm sonrasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başlandı. Yeni fragmanı aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100. yeni bölüm fragmanı

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. son bölümü dün akşam atv ekranında izleyicisi ile buluştu. Oktay Kaynarca ile Deniz Çakır'ın başrolünde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Kimsesiz Yaşar, Reşit'in adamları tarafından vuruldu. Yaşar'ı kurtaran ise İlyas ile Hurşit oldu. Bunun üzerine Kimsesiz Yaşar, yanına İlyas, Alparslan, Fahri ve Hurşit'i alarak Reşit'in mekanını bastı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. bölümü final sahnesinde ise masaya oturan Hakkı, masa tarafından onaylanarak infaz edildi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. son bölümünde yaşananlar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Kimsesiz Yaşar'ın uzun zaman sonra karşısına çıkan gizli sevdası, dikkatsizce hareket etmesine ve sonucunda Reşit'in ağına düşmesine sebep olmuştur. Hızır Çakırbeyli eski dostuna olanları yeni düşmanına ödetmeye kararlıdır. Olanlardan sonra Reşit'i bir kez daha mekanında ağırlayan Hızır, eski olumlu tavrının aksine artık alenen hasım olduklarını vurgular. Reşit de bu karşılamaya cevaben küçümsediği Çakırbeylilere tehditler yağdırır.

Artık sıranın kendilerinde olduğunu bilen Hakkı ise canını kurtarmak için Ekrem'den derhal etkili bir plan yapmasını ister. Eski hasımlarını da unutmayan Hızır kendinden beklendiği gibi masadaki ölümler için hazırlık yapmaktadır. Kural kuraldır. Masada oturan masada ölecektir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izlemek için tıklayınız

Kalp doktoru Derya'nın eve gelmesiyle ortaya çıkan durumlar, Çakırbeyli ailesini Meryem'in hasta olduğu gerçeğine de yakınlaştırır. Her yerde gözü kulağı olan Hayriye Ana, Derya'nın kadın doğum uzmanı olmadığını bildiğinden, yakaladığı ipin ucunu düğümü çözene kadar bırakmamaya kararlıdır.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz eskiya dünyaya hükümdar olmaz y Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 100 bölüm fragmanı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü edho atv

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

ABD'de saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi

ABD'de saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi

Metin Hara'dan Beyaz Show'da bomba Adriana Lima itirafı! 'İlk mesaj ondan geldi'

Metin Hara'dan Beyaz Show'da bomba Adriana Lima itirafı! 'İlk mesaj ondan geldi'

İran Rusya'ya teklif etti! Türkler tepki gösterdi

İran Rusya'ya teklif etti! Türkler tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Canlı yayında şoke eden an! Doğum sancısı tutunca...

Canlı yayında şoke eden an! Doğum sancısı tutunca...

FOX'un Fatih'i, Kanal D'nin Fatih'ine fark attı!

FOX'un Fatih'i, Kanal D'nin Fatih'ine fark attı!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Yemekteyiz'de beyin yakan çıkış: Bende 5 lob var!

Şebnem Dönmez 'Avlu' dizisine ikinci bölümde veda etti

Şebnem Dönmez 'Avlu' dizisine ikinci bölümde veda etti

Diğer Haberler
İstanbullu Gelin 46. son bölüm izle: Aslı'yı şok eden görüntüler! (İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

İstanbullu Gelin 46. son bölüm izle: Aslı'yı şok eden görüntüler! (İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

Diriliş Ertuğrul 116. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Diriliş Ertuğrul son bölüm izle)

Çukur 26. yeni bölüm fragmanı: Vartolu deliye döndü! (Çukur son bölüm izle)

Çukur 26. yeni bölüm fragmanı: Vartolu deliye döndü! (Çukur son bölüm izle)

Bizim Hikaye 30. son bölüm izle: Barış'a büyük şok! (Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Bizim Hikaye 30. son bölüm izle: Barış'a büyük şok! (Bizim Hikaye yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

İstanbullu Gelin 46. yeni bölüm izle: Adem intikam için harekete geçiyor!

İstanbullu Gelin 46. yeni bölüm izle: Adem intikam için harekete geçiyor!

Aslı Bekiroğlu: 'Gözünün içine bakıp şarkı söylemek zordu'

Aslı Bekiroğlu: 'Gözünün içine bakıp şarkı söylemek zordu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.