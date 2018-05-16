Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. son bölümü izle: Hızır, Ekrem'i öldürdü, sıra Ünal ve Sam'de!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 103. son bölümü atv'de dün akşam ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır, bir adamını daha kaybetti. Geçen bölümde Gönül'ü öldüren Kudret için tuzak kuran Şahin Ağa, planı ters tepince oğlu Reha'yı kaybetti. Bunun üzerine Hızır, bir plan yaparak Ekrem'i ele geçirir. Amacı ise Ekrem'in Sam'i çağırması ve Sam'i öldürmek. Eğer Ekrem bu sözünü tutarsa onu öldürmeyeceğine söz vermiştir Hızır. Fakat Ünal daha önceden Sam'i uyarır ve Ekrem'in yanına gitmesini engeller. Sam ve Ünal, telefonda dinlediği sırada Hızır, Ekrem'i kafasına sıkar ve öldürür. Diğer yandan Şahin Ağa, Ünal ile görüşmek için yanına gider. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm finalinde Şahin Ağa, Ünal'a bıçağını çeker. Şahin Ağa, Ünal'ı öldürebilecek mi? Yeni bölümde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ekrem'in maşası olarak ölüm saçan Kudret, yaptığı ilk eylemle, Tipi'nin canından can almıştır. Dayısının ölümüne neden olan herkesten intikamını alana kadar da durmaya niyeti yoktur. Ekrem'den sonra Cia'nın kontrolünde icraatlarına devam edecek olan Kudret'i durdurmak için harekete geçen Şahin Ağa ise yaptığı planla oğlu Reha'yı ölüm sırasında başa taşıdığını tahmin bile edemez.