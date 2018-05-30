Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 105. son bölüm izle: Kudret sonunda ele geçirildi! (Sezon finali ne zaman?)

İntikam arzusuyla hareket eden Kudret, Cia'in desteğini arkasına almış olmanın vermiş olduğu özgüvenle babasını dahi öldürebilecek bir caniye dönüşmüştür. Ağına ikinci kez düşürdüğü Derya'nın peşinden, bu kez kurulan tuzağa tanık olan Meryem'in de canı tehlikeye girer.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 105. son bölümü atv'de ekrana geldi. Hafta sezon finali yapacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Kudret sonunda ele geçirildi. Geçen bölümün finalinde Derya'yı kaçıran Kudret, olaya tanıklık eden Meryem'in elinden zor kurtuldu. Meryem, Hızır'ın bekle demesine rağmen kendini tehlikeye atarak Kudret'in peşine düşer. Saklandığı yere kadar Meryem, teslim olduğunu söyleyerek onu kandırır ve omuzundan yaralar. Derya bu şekilde kurtarılır. Fakat Kudret sadece omuzundan bir yara ile kurtulmuştur. Kudret, daha sonra Tipi'yi hastanede ziyarete gider. Fakat Kudret, kendisine kurulan tuzağa düşer ve ele geçirilir. Diğer yandan Hızır, Ünal Kaplan ile kararını verir. Ünal Kaplan, yapacağım işler için sana ihtiyacım var diyince Hızır da "Seninleyim Ünal Bey" diyerek herkesi şaşırtır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 105. son bölümü haberimizden izleyebilirsiniz. İşte son bölüm detayları...

Çakırbeyliler ile birlikte Yaşar'ın da bir numaralı belası haline gelen Sam'in oyuncağını bulup yok etmeden, başa gelebilecek yeni belalara engel olmak mümkün değildir. Derya'yı düştüğü tuzaktan kurtarabilmekten başka bir isteği olmayan Yaşar'ın en büyük adağı, silahını gömüp sevdiğiyle birlikte sıfırdan bir hayat kurmak olacaktır.

Tanık olduğu bunca şeyden sonra Hızır ile boşanmakla ilgili kararından dönmesi beklenen Meryem ise geri adım atmayarak herkesi şaşırtır. Dostuyla düşmanıyla üyelerinin teker teker eksildiği masa, yeni bir yol çizme kararı almadan önce son kez güvenmedikleri liderleri Ünal'ı karşılarına alır. Bir güven testine dönüşen toplantıda Hızır, arkasından ölümünü planladığını bildiği Ünal Kaplan ile ilgili nihai kararı verecektir.

Bu esnada yakın geçmişinden bihaber olan Tipi'nin de Kudret'in ölümcül planları arasında olabileceğini kimse tahmin edemez.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE

