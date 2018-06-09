Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 107. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO son bölüm izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 107. yeni bölüm fragmanı, son bölüm final sahnesi sonrası iyice merak edilmeye başlandı. Büyük ihtimalle sezon finali yapacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Kudret ele geçirilmişti ve hafızası yerine gelen Tipi Murat onu öldürmüştü. Dost görünen Ziya, Sam ile Hızır ve Yaşar'ın ölümü üzerine anlaşır. Alparslan'ın tehdine rağmen Yaşar'ın arabasına düğün gününde bomba yerleştirdi ve herkesin gözleri önünde havaya uçurdu. Yaşar ile Derya öldüler mi? Yoksa bu olay Yaşar ile Derya'nın sahte ölümü için düzenlenmiş tezgah mı? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 107. yeni bölüm fragmanı detayları...
ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı, birçok sorunun cevabını verecek. Bu yüzden dizinin hayranları, bir an önce fragmanın çıkmasını istiyorlar. Bu yüzden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fragman sayfasını sürekli kontrol ediyorlar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı, pazar günü yayınlanıyor. ama aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 107. yeni bölüm fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, ava giderken avlanan Kudret'in artık kaçacak yeri kalmamıştır. Bu sayede düşmanıyla karşı karşıya gelen Tipi, nihayet aklının kabullenmediği gerçeklerle yüzleşir. Bu yeni travma ile birlikte hafızası yerine geldiğinde, eski haline dönen Tipi'yi kontrol altına almak kolay olmayacaktır. Derya ile yeni bir hayat kurabilmek uğruna silahından vazgeçen Yaşar'ın da düşmanıyla yüzleşme fırsatı bulduğunda verdiği sözden dönüp dönmeyeceği merak konusudur.
Yaşar ve Derya evleniyor! #edho pic.twitter.com/NUBL60akZ8— atv (@atvcomtr) 5 Haziran 2018
Sırasıyla Yaşar ve Hızır'ı yok etmek isteyen Sam, ölüm makinası olarak bilinen Ziya'yı daha hızlı hareket etmesi konusunda uyarır. Dost görünümlü düşmanların durmadan Cia ile yaptığı pazarlıklar, şimdiye kadar sakin ve temkinli davranan Alparslan'ın dahi sabrını taşıracaktır.
"Ya amcamın teklifini kabul edersin ya da seni burada öldürürüm!" #edho pic.twitter.com/U3qHljRazW— Eşkiyatv (@eskiyatv) 5 Haziran 2018
Çakırbeyli hanesinde herkes tehlikede olan evliliklerin peşine düşmüşken Hızır ve Meryem inatlaşmaya devam ederler. Bu diretmeler neticesinde yeni bir hamleyle atağa geçen Meryem'in planı bu kez Hızır'ı yalnızlaştırmak üzere olacaktır.
Ziya'dan Yaşar'a tuzak! #edho— atv (@atvcomtr) 5 Haziran 2018
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM İZLE
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