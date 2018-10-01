Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Alpaslan ölüyor mu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108. bölüm, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilen sahnelerle başladı. Artık tek adam olan Hızır Çakırbeyli, başdanışmanı olan Ünal'la Kıbrıs'ta buluştu. İşleri büyütmek isteyen Hızır, Ünal'ın Avrupalı ve Amerikalı bazı isimlerle ayarladığı bir toplantıya katıldı. Kumarhanede yapılan toplantıya katılan Amerikalı George, masada bulunma sebebini anlatırken, bir yandan gözdağı verdi. Amerikalı George'un ağır sözleri Hızır'ı çıldırttı. Hızır kimsenin beklemediği bir şekilde masada Amerikalı George'u tek kurşunla vurarak öldürdü.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni sezonu çarpıcı bir bölümle açmıştı. Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal'ın da kadroya katıldığı EDHO'nun yeni sezonunda Hızır Çakırbeyli, masaya yeni gelen ve kendilerini tehdit eden Amerikalı George'u öldürmüştü. Dizinin yeni sezonunda Alpaslan'a daha büyük görevler düşmeye başladı. Hem devletine hem ailesine olan sadakatiyle tanınan Alparslan'ın kararı, O'nu yeni bir maceranın içine doğru sürükledi. Dizinin 2 Ekim Salı yayınlanacak olan yeni bölümünde ise Alpaslan arabasının içinde silahlı saldırıya uğruyor. Yol ortasında aracı taranan Alpaslan'ın ölüp ölmediği ise yeni bölümde belli olacak.

Masadakiler bu hamle karşısında donup kalırken, Hızır ise 'Ben masada dostumu öldürmem. Ben burada size dostuluk vaat ediyorum. Benimle anlaşmak isteyenler, bana bağlılıklarını Ünal Bey'e iletsinler' dedi.

Hızır Çakırbeyli, bir yandan ardında bırakmak zorunda kaldıklarıyla hayatının en büyük sınavını verirken diğer yandan uluslararası arenada kendini göstermek için bir yola koyulmuştur. Gücüne güç katan yeni ortaklarıyla dünyadaki hiçbir kuvvetin karşılarında duramayacağını kanıtlama zamanıdır artık. Ünal Kaplan danışmanlığında, Avrupa'nın önde gelen ticaret adamlarının buluşacağı bir toplantı tertip edilir. Kendini masaya davet ettiren sürpriz bir isim ise yeni bir savaşın fitilini ateşler. Adeta meydan okuma yarışına dönüşen bu toplantıda, Çakırbeyliler bir kez daha itaat etmenin onlara göre olmadığını dünyaya kanıtlarlar. Masaya bıraktığı ölümcül hediyeyle asıl patronun kim olduğunu gösteren Hızır, yaptığı eylemin karşılığını çok geçmeden alacaktır.

Masada başlayan savaş, dışarıda yeni cepheler ortaya çıkartırken Alpaslan'a da büyük görevler düşer. Beklenmedik bir yerde ve zamanda, ailesinin hayatını kurtaracak bilgilerle karşısına çıkan eski bir dost, zorlu bir kararla karşı karşıya kalmasına neden olur. Hem devletine hem ailesine olan sadakatiyle tanınan Alparslan'ın kararı, O'nu yeni bir maceranın içine doğru sürükleyecektir.

