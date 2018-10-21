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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 112. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hızır Davut'un katilinin peşinde! (EDHO yeni fragman izle)

DİZİ HABERLERİ  | 21.10.2018 23:16 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 112. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde nefes kesen sahneler ekrana gelecek. EDHO son bölümde Ateş, Davut'u öldürmüştü. Tipi, Davut'u öldüreni bulmaya çalışıyor. Davut'un ölümüyle ortalık yangın yerine dönerken, Çakırbeyliler ise Muzi'ye karşı yeni bir saldırı başlatıyor. Alpaslan ise kaçırılıyor. Hızır Davut'un intikamını alabilecek mi? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 112. yeni bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 112. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Hızır Davut'un katilinin peşinde! (EDHO yeni fragman izle)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölüm fragmanında, Hızır Davut'un katilini bulmak ve intikam almak için harekete geçiyor. Aksiyon dolu sahnelerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 112. yeni bölüm fragmanında Alpaslan da kaçırılıyor. Hızır yeni düşmanı Muzi'ye karşı yeni bir plan yapıyor.

Yapımcılığını Raci Şaşmaz'ın üstlendiği, Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Sabina Toyza, Kenan Çoban, Turgay Tanülkü, Yalçın Hafızoğlu, Haydar Şişman, Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Dalyan'ın başrollerde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 112. yeni bölümüyle 23 Ekim Salı akşamı ATV'de olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
EDHO yeni bölümde Muzi'nin tuzağına düşen Hızır, Alpaslan ve Hızır ölümle burun buruna geldi. Başlarına silah doğrultulan üçlü, keskin nişancı Meltem'in ateş etmesiyle kurtulmayı başardı. Muzi ise kayıplara karıştı. Ancak Muzi intikam almaya devam etti ve Tipi'yi vurdurdu. Tip bu saldırıdan giydiği çelik yelek sayesinde kurtulmayı başardı.

EDHO'DA DAVUT'UN ÖLDÜRÜLME SAHNESİ
EDHO'nun finalinde ise yine bir ayrılık yaşandı. Geçen bölümde Hakan Meriçliler diziye veda etmişti. Bu bölümde ise Ateş ve Mui Davut'un öldürülmesi kararını aldı.Ateş Davut’un ölmesini ister. Muzi bunu Ateş’in yapmasını delilleri de kendisinin yok edeceğini söyledi. Ateş Davut'u başından vurarak tek kurşunla öldürdü. Hızır ise çok sevdiği Davut'un cesedini evinde bulunca büyük üzüntü yaşadı. Dizide Davut rolünü canlandıran Erdal Küçükkömürcü de EDHO'ya son bölümde veda etmiş oldu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çakırbeyliler, Muzi'nin tuzağı karşısında ölümle burun buruna gelmiş, hem devleti hem ailesi için can vermeye hazır olan Alparslan kendini amcalarının önüne atmıştır. Bir yerlerde kendisini beklediğini düşündüğü Özlem'e kavuşması an meselesidir. Çektiği acılar yaşından büyük olan Hızır'ın ise aileden birini daha kaybedecek gücü yoktur. Bir yandan çok güçlü düşmanlarla savaşırken diğer yandan içlerinden birinin hain olduğu düşüncesi onu çok yıpratmıştır. Bu süreçte kimseye soluk aldırmadan başladığı işi bitirmeye çalışan Muzi de hırsıyla Ateş'in hayatını tehlikeye atmaktadır. Gelinen son noktada, hain ile ilgili büyük sırrın ortaya çıkmaması için tek bir yol vardır; Davut'un ölümü... Ateş'in vakit kaybetmeden yaptığı plan, başına geleceklerden habersiz bir caniyi evine kadar davet eden Davut'un sonunu hızlandırır. Öngörüleri sayesinde olacakları tahmin eden Ünal Kaplan dahi bu büyük kaybın önüne geçemeyecektir.

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