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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm bu akşam var mı? EDHO neden yok? 8 Ocak ATV yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 08.01.2019 02:37 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları 122. yeni bölümü merakla bekliyor. Ekrana ara veren EDHO'nun son bölümünde 'İlyas öldü mü?' sorusu kafaları karıştırmıştı. Yeni bölümünde İlyas'ın akıbetinin belli olacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz neden yok? EDHO 122. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte ATV 8 Ocak Salı yayın akışı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde yaşananlar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm bu akşam var mı? EDHO neden yok? 8 Ocak ATV yayın akışı

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni yılla birlikte ekrana ara veren diziler arasına katıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 25 Aralık Salı yayınlanan 121. son bölümünde İlyas cezaevine girmişti. İlyas'a saldırı olacağını öğrenen Hızır ve adamları cezaevi önüne geldiklerinde büyük şok yaşamıştı. İlyas cezaevi nakil aracına bineceği sırada 'Hızır Çakırbeyli. Façalı dayı kardeşi gibi Hızır Çakırbeyli de geberecek' diye bağıran bir mahkum tarafından defalarca bıçaklanmıştı. EDHO'da 'İlyas öldü mü?' sorusu ise yeni bölümde belli olacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın heyecanla beklenen 122. yeni bölümünün ise 22 Ocak Salı akşamı yayınlanması bekleniyor. ATV'de ise 8 Ocak Salı akşamı 20.00'de Daha Hızlı ve Daha Öfkeli, 22.00'de ise Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı isimli filmler ekrana gelecek.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 121. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çakırbeyliler'in Tuncay ve İzzet'i öldürmesinin ardından büyük bir operasyon yapıldı. İlyas tutuklanarak cezaevine konuldu. İlyas Çakırbeyli'nin gece yarısı başka bir cezaevine gönderileceğini öğrenen Hızır ve Alpaslan cezaevine koştu.

BIÇAKLANAN İLYAS ÖLDÜ MÜ?
Hızır, cezaevi bahçesinin dışında beklerken İlyas elleri kelepçeli olarak nakil aracına bindirilmek üzere bahçeye çıkartıldı. İlyas, dışarda bekleyen Hızır ve Alpaslan'ı gördü. Arkasındaki mahkum ise "Hızır Çakırbeyli. Façalı dayı kardeşi gibi Hızır Çakırbeyli de geberecek' dedi" diye bağırdıktan sonra İlyas'ı göğsünden ve sırtından defalarca bıçakladı. Kardeşi İlyas gözlerinin önünde bıçaklanan Hızır büyük bir şok yaşadı. Peki bıçaklanan İlyas Çakırbeyli öldü mü? İlyas rolünü canlandıran Ozan Akbaba EDHO'dan ayrıldı mı? Saldırganın 'Façalı dayı' dediği kişi kim?

Bu soruların yanıtı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Ocak 2019'da ekrana gelecek olan 122. yeni bölümünde belli olacak.

Çakırbeylilerin gazabından kaçmayı başaramayan İzzet, hayatta kalmak için uzlaşmaya hazırdır. Arkasındaki büyük gücü çökertebilmek adına, bağlantılarından bahsetmesi için sorguya alınır; fakat İzzet'in söyledikleri aileyi birbirine düşürmeye çalışmaktan öteye gitmez. Bu sorgu Alparslan ile ilgili şüphelerin de artmasına neden olacaktır. Yeğeninin kendisinden gizli birileriyle görüştüğünün farkında olan Hızır, bu konuyla ilgili Ünal Kaplan'ın ağzını yoklar. Cengiz'i gizli tanık olarak devreye sokan Tuncay da Alparslan'ın ilişki ağını çözmeye çok yaklaşmıştır. Gün geçtikçe köşeye sıkışan Alparslan'ın açık vereceği nokta ise Meltem ile olan ilişkisi olacaktır. Sırların uzun süre gizli kalamadığı Çakırbeyli hanesinde de sular durulmaz. Enişte ve Cemre birlikteliğin açığa çıkmasıyla gerilen ev ahalisi, aldatılmanın cezasının biran önce verilmesini ister. Bu konuyla ilgili sorumluluk sahibi olan İlyas'ın ise tavrı nettir. Aldatanların da, bunu öğrenip saklayanların da gözünün yaşına bakılmaksızın hesabı görülecektir.

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