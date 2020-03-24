Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 161. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doğan Baba EDHO'da dengeleri değiştirecek!

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 24 Mart Salı ekrana gelecek olan 161. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümde ünlü oyuncu Ali Sürmeli ilk defa seyirci karşısına çıkacak. Ali Sürmeli'nin canlandırdığı Doğan Baba rolü, Çakırbeyliler ile yeni düşmanları arasında bir köprü olacak. Fragmanda Doğan Baba'nın İlyas'a "Yürüdüğün yol öleceğin yoldur. Seni de baban gibi çok yaşatmazlar" uyarısı da dikkat çekiyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık bir yardım gelmiştir; fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan olacaktır. Kepelillerin ortaya çıkışıyla birlikte karşılarında yeni bir cephe daha açılan Çakırbeyliler, Altan ile olan savaş devam ederken yeni bir düşmanın onlara güç kaybettireceğinin farkındadırlar. Hızır, Altan belası son bulana kadar etrafında ona ayak bağı olacak kim varsa uzlaşılmasını ister. Bu yüzden Kepelilerle Façalıların arasını bulmak için herkes tarafından sözü dinlenen Doğan Baba devreye girecektir.

Altan, Hızır'ı bir türlü alt edemeyince, yaptığı her planı bozmayı başaran, ondan hep bir adım önde olan iki ismi, Ceylan ve Alparslan'ı hedefine koyar. Bu planda en etkili olacak isim ise Tufan olacaktır. Öncelikle Ceylan'ı tuzağa düşüren Altan, Hızır'ın sevdikleri için canını feda edebileceğini bilmektedir.

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