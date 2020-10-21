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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. son bölümde şok final! Hızır, Alpaslan'ı aileden kovdu! EDHO 169. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

21.10.2020 02:22 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 20 Ekim Salı akşamı 168. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Alpaslan'ın tek başına Yaman'ın mekanını basması Hızır Çakırbeyli'yi çıldırttı. Eve yaralı bir şekilde gelen Alpaslan karşısında Hızır'ı buldu. Alpaslan'a kendisinden habersiz iş yaptığı için kızan Hızır, yeğenini evden kovdu. Karşı çıkan Şahin Ağa da Hızır'ın öfkesinden nasibini aldı. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 169. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 20 Ekim Salı akşamı ekrana gelen 168. son bölümüne Alpaslan, tek başına Yaman'ın mekanını bastı. Yaman'ın adamlarını öldüren Alpaslan eve geldiğinde ise Hızır'ın gazabıyla karşılaştı. Hızır, Alpaslan'ı evden kovdu. Şahin Ağa ise Hızır'ı durdurmaya çalıştı. Ancak Hızır "Belli ki bunu nu hale getirenlerin adresini sen vermişsin" sözlerinin ardından Şahin Ağa'yı da kovdu.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 169. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 27 Ekim Salı ekrana gelecek olan 169. yeni bölümünden fragman ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

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EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır. Ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetmiştir. Buna rağmen Bahar Sincanlı'nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır. Bahar Sincanlı'nin kalemini eşi Ömür Çakırbeyli'ye rağmen kırmakla yetinmeyen İlyas, abisinden habersiz verdiği kararlara bir yenisi ekler. Korkmazlarla süren savaşta herkesin sevdiği Şahin Ağa arada kalır. İlyas, Yaman'a ise büyük bir ders verir. Masadan kovulmasına rağmen intikam ateşi sönmeyen Alpaslan'ın, pervasız davranışları devam eder. Herkesten habersiz Yaman Korkmaz'ın gizli mekanına baskın yapan Alpaslan'ın bu kez başı büyük bir belaya girer ve rehin düşer. Yardımına ise canından çok sevdiği amcası koşar. Hemen her fırsatta hırsızların başı olduğunu iddia eden Yaman Korkmaz'ın ise arkasındaki gücün babası olduğu ortaya çıkar. Çakırbeyliler, Sincanlılar ve Korkmazlar'ın birbirleriyle olan düşmanlığı her geçen gün artarken, bir gelişmede Façalı ailesinde yaşanır. Haşmet Façalı'nın büyük sırrı ortaya çıkar.

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