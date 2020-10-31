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  4. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır'dan Yaman'a barış eli: Bükemediğin bileği öpeceksin

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 170. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO'da Hızır'dan Yaman'a barış eli: Bükemediğin bileği öpeceksin

31.10.2020 00:38 | Son Güncelleme:
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 170. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. EDHO'da yeni bölümde Hızır Çakırbeyli herkesi şaşırtan bir hamleyla, Yaman Korkmaz ile barış yapıyor. Hızır, "Bükemediğin bileği öpeceksin derler. Artık bu olayları tatlıya bağlayalım diyorum" sözleriyle Yaman'la el sıkışıyor. Diğer yandan ise Yaman'ın masada yer alması da isteniyor. İşte EDHO 170. yeni bölüm fragmanı.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil ve Sabina Toziya'nın başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 3 Kasım Salı ekrana gelecek olan 170. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. EDHO yeni bölümde Engin Benli'nin canlandırdığı Yaman Korkmaz ile Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı barış damga vuracak.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 27 Ekim Salı akşamı ekrana gelen 169. son bölümüne Engin Benli'nin canlandırdığı Yaman Korkmaz karakteri damga vurdu.

Toplantı sırasında masaya operasyon yapan Yaman'ın adamları, korumaları etkisiz hale getirdi. Yaman'ın şok baskını masadakileri tedirgin etti. Yaman Korkmaz'ın "Duyduğuma göre masada her şey için el kaldırılıyormuş. Ölmek istemeyen el kaldırsın. Kaldırın ellerinizi yoksa sıkarım" tehditlerine Hızır Çakırbeyli ise "Sıkmazsan adam değilsin" yanıtını verdi.
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