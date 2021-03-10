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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. son bölüm final sahnesi! EDHO'da İlyas'dan İshak'a büyük darbe! Orhan'ı hastanede öldürdü

10.03.2021 03:05 | Son Güncelleme:
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Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan kendilerine kurulan uyuşturucu kumpasından kurtulmayı başardı ve cezaevinden tahliye oldu. İshak'a karşı operasyon başlatan İlyas ise, hastaneye sızarak İshak'ın adamı Orhan'ı öldürdü. İlyas telefonda ise İshak'ı "Adamın Orhan'ı gebertiyorum. Buraya kadar gelmene gerek yok, ben sana geleceğim" sözleriyle tehdit etti. İşte EDHO son bölüm final sahnesi.

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 2 Mart Salı akşamı 185. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde İshak'ın aracına uyuşturucu koyduğu Hızır Çakırbeyli, cezaevine girdiği Kimsesiz Doğan'la birlikte tahliye oldu.

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Final sahnesinde ise İlyas, Orhan'ı hastanede öldürdü.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır Çakırbeyli'den aldığ iznini harfiyen yerine getirmek için canla başla çalışır.

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Özcan'ın otelde kendisini ortadan kaldırmaya çalışmasının ardından planını kuran İlyas Çakırbeyli, İshak'ı pusuya düşürür.

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İlyas Çakırbeyli abisi Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmaz.

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Bahar Sincanlı'nın yakın korumalığını yapan Orhan'ın ihanetini öğrenen ve bu bilgi sayesinde abisi Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı kurtarmak için harekete geçen İlyas Çakırbeyli, bir yandan da akrabası Haşmet Façalılar'la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşır.

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İlyas Çakırbeyli, Tufan Reis'in de yardımıyla İdris ve ailesi üzerinde plan yapar.

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Atılan iftira yüzünden içeri giren Hızır Çakırbeyli, Tuncay ve Hamdi Korkmaz'ın kurduğu planı çözer.

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Suphi üzerinden Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak isteyen Gece Kuşu ise kendi kazdığı kuyuya düşer.

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