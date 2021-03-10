Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185. son bölüm final sahnesi! EDHO'da İlyas'dan İshak'a büyük darbe! Orhan'ı hastanede öldürdü

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 2 Mart Salı akşamı 185. yeni bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde İshak'ın aracına uyuşturucu koyduğu Hızır Çakırbeyli, cezaevine girdiği Kimsesiz Doğan'la birlikte tahliye oldu.

Final sahnesinde ise İlyas, Orhan'ı hastanede öldürdü.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır Çakırbeyli'den aldığ iznini harfiyen yerine getirmek için canla başla çalışır.

Özcan'ın otelde kendisini ortadan kaldırmaya çalışmasının ardından planını kuran İlyas Çakırbeyli, İshak'ı pusuya düşürür.

İlyas Çakırbeyli abisi Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmaz.



Bahar Sincanlı'nın yakın korumalığını yapan Orhan'ın ihanetini öğrenen ve bu bilgi sayesinde abisi Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı kurtarmak için harekete geçen İlyas Çakırbeyli, bir yandan da akrabası Haşmet Façalılar'la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşır.

İlyas Çakırbeyli, Tufan Reis'in de yardımıyla İdris ve ailesi üzerinde plan yapar.