Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doğan Baba ölüyor mu? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrılıyor mu?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 30 Mart Salı akşamı 188. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO yeni bölüm fragmanında Doğan Baba'ya şok bir saldırı yapılıyor. Ali Sürmeli'nin canlandırdığı Doğan Baba'nın otomobiline bombalı saldırı düzenleniyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli’nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder.



Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister.

Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli’nin ölümünden sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli’ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır.

Masada kardeşi Selman’ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko’dan çıkaran Yaman Korkmaz, tarafını seçmek zorunda kalır.

Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz’ı öldürmesi için işi Demir’e ihale eder. Yaman Korkmaz’ı öldürmek için Ankara’dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı’nın uzattığı namluyla ölür.