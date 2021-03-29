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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Doğan Baba ölüyor mu? Ali Sürmeli EDHO'dan ayrılıyor mu?

29.03.2021 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 188. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. EDHO yeni bölüm fragmanında Ceylan'ın öldürülmesinden sonra Hızır Çakırbeyli intikam saldırılarına başlıyor. Diğer yandan ise Demir, Haşmet Façalı tarafından öldürülüyor. Fragmanda Doğan Baba'nın otomobili ise bombayla havaya uçuruluyor. Peki Doğan Baba'yı canlandıran Ali Sürmeli EDHO'dan ayrılacak mı?

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Pelin Akil'in başrollerini paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 30 Mart Salı akşamı 188. yeni bölümüyle ekrana gelecek. EDHO yeni bölüm fragmanında Doğan Baba'ya şok bir saldırı yapılıyor. Ali Sürmeli'nin canlandırdığı Doğan Baba'nın otomobiline bombalı saldırı düzenleniyor.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli’nin infaz edilmesinin ardından intikam yemini eder.

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Gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, eşinin attığı her adımı izleyerek sorumluları bulmak ister.

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Tuncay ise Ceylan Çakırbeyli’nin ölümünden sorumlu olanları Hızır Çakırbeyli’ye yem yapar ve onu da tuzağa çekmek ister. Hızır Çakırbeyli, izlediği adımların ardından av mı avcı mı olacağına karar vermek zorunda kalır.

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Masada kardeşi Selman’ın infaz edilmesinin ardından sinirini babası Hamdi Korkmaz ve Seko’dan çıkaran Yaman Korkmaz, tarafını seçmek zorunda kalır.

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Tuncay ve İshak ise Yaman Korkmaz’ı öldürmesi için işi Demir’e ihale eder. Yaman Korkmaz’ı öldürmek için Ankara’dan ekip çağıran Demir, kendi kazdığı kuyuya düşer ve Haşmet Façalı’nın uzattığı namluyla ölür.

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Kimsesiz Doğan’ı öldürmek için canla başla uğraşan Hamdi Korkmaz, oğlu Selman’ın ölümünden de onu sorumlu tutar. Bu kez kendi işini kendi yapmak isteyen Hamdi Korkmaz, ortalığı savaş alanına çevirir.

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Dizide Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan), Ali Sürmeli (Doğan), Hüseyin Avni Danyal (Tufan), Yunus Emre Yıldırımer (Alpaslan Çakırbeyli), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli), Pelin Akil Altan (Bahar), Engin Benli (Yaman) yer alıyor.

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atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Ali Sürmeli Oktay Kaynarca
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