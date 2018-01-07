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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Hepsini tek tek öldüreceğim'

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HABERLERİ | 07.01.2018 23:39 | Son Güncelleme 6 saat önce

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 87. bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bir haftalık aranın ardından 87. bölümüyle ekranlara dönüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. bölüm fragmanında Hızır Çakırbeyli'nin 'Git onlara söyle hepsini tek tek öldüreceğim' sözleri dikkat çekti.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 87. bölüm fragmanı yayınlandı! 'Hepsini tek tek öldüreceğim'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 87. bölüm fragmanı nefesleri kesti. Yılbaşı nedeniyle geçen hafta ekranlara gelmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü 9 Ocak Salı akşamı yayınlanacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 86. son bölümde: Hızır Çakırbeyli, Nevzat'ın ölümü üzerine planlar yaparken, Ömer'in işlerin daha da sarpa sarmasına neden olacak hamlesi hanede bomba etkisi yaratır. Nevzat'ın bu durumu lehine kullanabileceği aşikardır; fakat Hızır'ın, ailesi üzerinden bir pazarlık yapması söz konusu bile değildir.

Bir an önce harekete geçme arzusunda olan Hızır, kimin yanında olacağını, kimin karşısında duracağını görmek için masayı toplar. Ünal Kaplan'ın Nevzat ile yaptığı görüşme masada etkisini gösterecektir. Dostlukların sorgulanacağı toplantının sonunda Çakırbeyliler kendilerini Nevzat'ın namlusunun ucunda bulurlar.

Tüm bu yaşananlar ya bir sona ya da yeni bir dönemin başlangıcına neden olacaktır.

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