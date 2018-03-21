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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. son bölüm izle: Meryem'in kalbi iflas ediyor! (EDHO yeni fragman ne zaman?)

DİZİ HABERLERİ  | 21.03.2018 09:39 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. son bölümü atv'de heyecanla izlendi. Salı akşamları ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır ve Çakırbeyliler, Meryem'in hamileliği kutlarlar. Bu sırada gizli düşman denilen Sam ortaya çıkar. Hızır, Sam'in tehditlerine aldırış etmez. Fenalık geçiren ve hastaneye kaldırılan Meryem'den ise kötü haber gelir. Meryem, ne karar alacak? EDHO yeni fragman ne zaman yayınlanacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümü...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. son bölüm izle: Meryem'in kalbi iflas ediyor! (EDHO yeni fragman ne zaman?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. son bölümde heyecan doruktaydı. atv'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hasan'ın içeri alınması ile başlayan süreç sonunda Hızır, Sam ile karşı karşıya gelir. Meryem'in hamile olduğunu öğrenen ve bunu bütün ailesi, arkadaşları ve adamları ile kutlayan Hızır'ın karşısına Sam çıkar. Sam, ilk önce kendi adamları sorgudan çıkarır ve serbest bırakır. Hızır'ı ise tehdit eder. Hızır, bir yandan Sam ile restleşirken fenalık geçiren ve hastaneye kaldırılan Meryem'i düşünmektedir. Fakat Meryem'e hastanedeki tetkik sonrasında kötü haber verilir. Meryem ciddi kalp hastasıdır. Meryem bu yüzden önemli bir karar vermek zorunda kalacaktır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde yaşananlar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır ve Ünal, emellerine ulaşırlar. Hasan ile birlikte birçok kişiyi içeriye alırlar ve bunlar Davut ile Ceylan tarafından sorguya çekilirler. Fakat bu adamların arkasında yer alan gizli düşman Amerikalı Sam ortaya çıkar ve adamlarının serbest kalmasını sağlar. Aynı zamanda Davut ile Ceylan'ı da görevden uzaklaştırır. Sam, daha sonra Hızır'ı yanında Ekrem ile birlikte ziyarete gider. Amacı Hızır'ı kontrol altına almaktır. Fakat Hızır "ben tehdit edilerek kontrol edilebilen bir adam değilim. senin yerinde olsam burada bütün ailemi katlederdim." sözleri ile Sam'e cevap verir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Meryem hamileliğinin haberi ile herkesi sevince boğarken Hızır ile Sam'in görüşmesi sırasında fenalık geçirir ve hastaneye kaldırılır. Hastaneye yapılan incelemeler sonrasında ailesinden kalan bir kalp hastalığı çıkar Meryem'de. Tıbbi adı "dilate kardiyomiyopati" hastalık ciddi bir şekilde Meryem'in kalbini tüketmektedir. Ve doktorun ilk önerisi ile çocuğu aldırmak olur. Çünkü hamilelik sürecinin kalbini olumsuz etkileyeceğini söyler. Meryem şimdi önemli bir karar aşamasında kalır. Çocuğu aldıracak mı yoksa ölümüne doğum yapacak mı? Bu sahne ile sona eren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. bölüm sonrasında yeni fragman ne zaman çıkacak merak ediliyor.

Hızır ve Ünal Kaplan'ın gizli düşmanları ortaya çıkarmak için başlattıkları mücadelenin sonuna gelinmiş, başta Hasan'ı bitirmek için yapılan operasyon başarılı geçmiştir. Herkesin tek tek sorguya alındığı günün sonunda varılmak istenen nokta, devletin tüm hainlerden temizlenmesidir. Ne var ki Amerikalılar, onlar için çok önemli olan adamlarının alınmasına karşılık vermekte geç kalmaz. Görevini hakkıyla yerine getirmiş olmanın mutluluğu, abisinin hayatta olduğu gerçeğini öğrenmesiyle ikiye katlanan Ceylan'ın hevesi kursağında kalacaktır. Nihayet gerçek düşmanlarının yüzüne bakma fırsatını yakalayan Hızır da bir dönemin kapanışına sevinemeden, kendini yeni bir hikayenin içinde bulacaktır. Son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. son bölüm izle

YENİ BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı, son bölüm sonrasında merak ediliyor. Çünkü Meryem'in durumu ne olacak, çocuğu aldıracak mı yoksa Meryem diziden ayrılacak mı? EDHO yeni bölüm fragmanı pazar günleri yayınlanıyor. Fragman takibi için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı

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