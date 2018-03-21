Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. son bölüm izle: Meryem'in kalbi iflas ediyor! (EDHO yeni fragman ne zaman?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. son bölümde heyecan doruktaydı. atv'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hasan'ın içeri alınması ile başlayan süreç sonunda Hızır, Sam ile karşı karşıya gelir. Meryem'in hamile olduğunu öğrenen ve bunu bütün ailesi, arkadaşları ve adamları ile kutlayan Hızır'ın karşısına Sam çıkar. Sam, ilk önce kendi adamları sorgudan çıkarır ve serbest bırakır. Hızır'ı ise tehdit eder. Hızır, bir yandan Sam ile restleşirken fenalık geçiren ve hastaneye kaldırılan Meryem'i düşünmektedir. Fakat Meryem'e hastanedeki tetkik sonrasında kötü haber verilir. Meryem ciddi kalp hastasıdır. Meryem bu yüzden önemli bir karar vermek zorunda kalacaktır. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde yaşananlar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır ve Ünal, emellerine ulaşırlar. Hasan ile birlikte birçok kişiyi içeriye alırlar ve bunlar Davut ile Ceylan tarafından sorguya çekilirler. Fakat bu adamların arkasında yer alan gizli düşman Amerikalı Sam ortaya çıkar ve adamlarının serbest kalmasını sağlar. Aynı zamanda Davut ile Ceylan'ı da görevden uzaklaştırır. Sam, daha sonra Hızır'ı yanında Ekrem ile birlikte ziyarete gider. Amacı Hızır'ı kontrol altına almaktır. Fakat Hızır "ben tehdit edilerek kontrol edilebilen bir adam değilim. senin yerinde olsam burada bütün ailemi katlederdim." sözleri ile Sam'e cevap verir.