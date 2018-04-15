Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. bölüm fragmanı! 'Masamızda oturan masamızda ölür'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 17 Nisan Salı yayınlanacak olan 99. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşancak. Reşit ve Hızır arasında karşılıklı tehditler yaşanıyor. Reşit'in Hızır'a söylediği 'Herkesi öldüreceğim en son sıra sana gelecek' sözleri dikkat çekerken, Hızır da rest çekerek artık düşman olduklarını açıklıyor.

Diğer yandan ise Meryem'in kalp hastalığının ortaya çıkması ailede herkesi üzüyor. Dizinin son bölümünde, pusuya düşerek ateş altında kalan Yaşar'a ne olduğu da yeni bölümde belli olacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın geçen Salı akşamı yayınlanan son bölümü nefesleri kesti. Karısı Meryem'in hastanede öldürülmek istendiğini öğrenen Hızır çılgına döndü ve intikam yemini etti. EDHO'nun son bölümünde, tüm masanın bir araya geldiği toplantıda, Çakırbeyli Ailesi’ne silah doğrultanların arkasında kim varsa, ne pahasına olursa olsun yok edileceği konusunda anlaştı. Hızır Güneş'ten intikamını yine masada aldı.

Masadaki toplantıda infaz edileceğini anlayan Güneş, 'Bana bir şey olursa hizmet ettiğim güç bunun bedelini size ağır ödetir' dedi. Hızır Çakırbeyli ise 'O güç kimse gelsin bedelini en ağır şekilde ödemeye hazırım. Ama herkes bilsin ki, ölmeden önce görecekleri en son şey gözlerim olacak' dedi. Hızır Güneş'i ensesine dayadığı silahı ateşleyerek öldürdü ve EDHO'da Güneş dönemi kapandı.