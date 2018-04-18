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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. son bölümü izle: Masaya oturan Hakkı, masada öldü!

DİZİ HABERLERİ  | 18.04.2018 07:35 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. son bölümü yine nefesleri kesti. Atv'de dün akşam ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Yaşar'ı, Reşit'in adamlarından İlyas ile Hurşit son anda gelerek kurtardılar. Yaşar'ın ilk işi ise Reşit'in mekanını basmak oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. bölümde Hakkı'nın ölümü oylandı ve Tipi, onu boğarak öldürdü. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. son bölümü...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. son bölümü izle: Masaya oturan Hakkı, masada öldü!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. son bölümü dün akşam atv ekranında izleyicisi ile buluştu. Oktay Kaynarca ile Deniz Çakır'ın başrolünde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Kimsesiz Yaşar, Reşit'in adamları tarafından vuruldu. Yaşar'ı kurtaran ise İlyas ile Hurşit oldu. Bunun üzerine Kimsesiz Yaşar, yanına İlyas, Alparslan, Fahri ve Hurşit'i alarak Reşit'in mekanını bastı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. bölümü final sahnesinde ise masaya oturan Hakkı, masa tarafından onaylanarak infaz edildi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 99. son bölümünde yaşananlar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Kimsesiz Yaşar'ın uzun zaman sonra karşısına çıkan gizli sevdası, dikkatsizce hareket etmesine ve sonucunda Reşit'in ağına düşmesine sebep olmuştur. Hızır Çakırbeyli eski dostuna olanları yeni düşmanına ödetmeye kararlıdır. Olanlardan sonra Reşit'i bir kez daha mekanında ağırlayan Hızır, eski olumlu tavrının aksine artık alenen hasım olduklarını vurgular. Reşit de bu karşılamaya cevaben küçümsediği Çakırbeylilere tehditler yağdırır.

Artık sıranın kendilerinde olduğunu bilen Hakkı ise canını kurtarmak için Ekrem'den derhal etkili bir plan yapmasını ister. Eski hasımlarını da unutmayan Hızır kendinden beklendiği gibi masadaki ölümler için hazırlık yapmaktadır. Kural kuraldır. Masada oturan masada ölecektir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izlemek için tıklayınız

Kalp doktoru Derya'nın eve gelmesiyle ortaya çıkan durumlar, Çakırbeyli ailesini Meryem'in hasta olduğu gerçeğine de yakınlaştırır. Her yerde gözü kulağı olan Hayriye Ana, Derya'nın kadın doğum uzmanı olmadığını bildiğinden, yakaladığı ipin ucunu düğümü çözene kadar bırakmamaya kararlıdır.

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