Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Hakan Meriçliler Karabatak Ziya rolüyle EDHO'da

ATV'de Haziran ayında sezon finali yapacak olan, başrollerinde Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Olgun Şimşek, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Tarık Ünlüoğlu'nun rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni bölümde ortalığı karıştıracak bir karakter katılıyor.

Yalan Dünya dizisinde başarılı rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Hakan Meriçliler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeraltı dünyanın ünlü isimlerinden Karabatak Ziya rolünü canlandıracak.

Daha önce Kurtlar Vadisi, Emret Komutanım, Menekşe ve Halil, Adanalı, Küçük Kadınlar, Yalan Dünya ve Kaderimin Yazıldığı Gün gibi projelerde yer alan Hakan Meriçliler, EDHO'daki meşhur masanın yeni üyesi olacak.



