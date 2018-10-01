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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ı Tunca Aydoğan EDHO'da

DİZİ HABERLERİ  | 01.10.2018 01:23 | Son Güncelleme

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 109. yeni bölümünde sürpriz bir oyuncu seyirci karşısına çıkacak. Bir dönemin efsane dizisi Yılan Hikayesi'nin kötü adamı Kürşat rolüyle tanınan Tunca Aydoğan artık Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Tunca Aydoğan'ın da yer aldığı yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer! Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ı Tunca Aydoğan EDHO'da

ATV'de geçen hafta 4. yeni sezonuyla ekrana dönen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a transfler sürüyor. Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal'ın ardından usta oyuncu Tunca Aydoğan da EDHO kadrosuna katıldı. 90'lı yıllara damga vuran dizi olan Yılan Hikayesi'nin fenomen karakteri Kürşat rolüyle hafızalara kazınan Tunca Aydoğan yıllar sonra EDHO'yla ekrana dönüyor.

Usta oyuncu son olarak 3 yıl önce yayınlanan Aşk Yeniden dizisinde rol almıştı. 51 yaşındaki oyuncunun EDHO'daki yeni rolü ise 109. bölümde belli olacak.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 109. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde Oktay Kaynarca,Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal ve Tarık Ünlüoğlu'nun yer aldığı, usta senarist Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını yaptığı ve Onur Tan'ın yönetmenliğini üstlendiği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 109. bölümüyle 2 Ekim Salı akşamı ATV'de...

TUNCA AYDOĞAN KİMDİR?
1967 doğumlu oyuncu Tunca Aydoğan çocukluk yıllarında müziğe ilgi duymuş ve piyano eğitimi almıştır. İkizler burcudur.

Müzik dışında oyunculuk ile kariyer planlaması yapmış ardından, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Üniversite döneminde Zeliha Berksoy, Oğuz Aral, Müşfik Kenter ve Cihan Ünal gibi usta isimlerinden oyunculuk eğitimi almıştır.

Üniversite mezuniyetinin ardından İstanbul Bakırköy Belediyesi Şehir Tiyatrolarında çalışmaya başlamış, bir televizyon filminde reji asistanlığı ve oyuncu olarak sinema dünyasına adım atmıştır. Ekran severler tarafından özellikle Yılan Hikayesi isimli dizide canlandırdığı karakter ile tanınan Tunca Aydoğan aslen Ankara doğumludur.

Yılan Hikayesi dışında Çaylak, Ayva Sarı Nar Kırmızı, Tutkunum Sana, Kara İnci, Her Halimle Sev Beni, Nakş-ı Dil Sultan, İffet ve Aşk Yeniden isimli projelerde rol almıştır.


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