Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a yeni düşman Façalılar damga vurdu! EDHO 122. son bölüm izle!

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekrana bomba gibi bir bölümle döndü. İlyas'ı öldürmeye çalışan ve Çakırbeyliler'in yeni düşmanı olan Façalı ailesi yeni bölüme damga vurdu. Usta oyuncu Turgut Tunçalp'ın canlandırdığı Façalı Dayı lakaplı Haşmet karakteri, EDHO'ya hızlı bir giriş yaptı. Diziye Turgut Tunçalp ile birlikte Emir Benderlioğlu, Gözde Okur ve İlhan Şen de katıldı.

EDHO'da Façalı Dayı'nın selamı olduğunu söyleyen kişi cezaevinden başka yere nakledilmek üzere bahçeye çıkartılan İlyas Çakırbeyli'ye bıçakla saldırmıştı. Ancak İlyas bu saldırıdan kurtuldu ve cezaevinde intikamını aldı. Cezaevinde cinayet işleyen İlyas'ın nasıl dışarı çıkacağını ise merak konusu oldu. İlyas'ın ardından ise Hızır ailenin reisinin Alpaslan olduğunu söyledi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İlyas'ın cezaevi önünde uğradığı saldırı Çakırbeylileri derinden etkilemiştir. Olanlardan sonra ailenin reisi görevini üstlenen Alparslan, amcasının intikamı alınana kadar tüm düşmanlarını yok etmeye ant içer. Yaşananların asıl sorumlusu 'Façalı Dayı' adıyla anılan Haşmet ise cenazede karşılarına çıkacaktır. Hızır, ailesinin başına musallat olan bu yeni düşmanın gözlerinin içine bakma fırsatı bulur ve daha fazla kan dökülmemesi için teke tek hesaplaşmayı teklif eder. Bu anlaşmaya yanaşmayan Haşmet, yine bir Çakırbeyli kanı akıtmaya hazırlanırken hiç beklemediği bir karşılık bulacaktır. Mertlik nedir bilmeyen düşmanının yöntemleriyle saldırıya geçen Hızır, kurduğu tuzakla üzerine yapılan tüm planları tersine çevirir.

