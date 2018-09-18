Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Salı günü EDHO zamanı demektir. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? Yeni sezon bu akşam başlayacak mı? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı çıktı mı? Bu soruların cevabını arayan EDHO hayranları yeni sezonla ilgili son durumu öğrenmek istiyorlar. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? EDHO 108. yeni bölüm yayın tarihi belli oldu mu?

ATV'nin yayın akışına göre bu akşam Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz var ama hayranların beklediği gibi yeni sezonun ilk bölümü olan 108. yeni bölüm değil. Bu akşam Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz son sezonun finali ekrana gelecek. Peki ya yeni sezon ne zaman ekrana gelecek?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu beklenirken dizinin yapımcıları sessizliğini koruyor. Geçen sezon Ece Hakim'in üniversitesi nedeniyle çekimler erken başlamış ve Eylül ayında ilk fragman gelmişti. Geçen sezon 72. bölüm 19 Eylül Salı günü ekrana gelmişti. Fakat daha önceki sezonlarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu Ekim ayı başlarında başlıyordu. Yani büyük ihtimalle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu için 25 Eylül veya 2 Ekim Salı günü yayınlacak. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak yeni sezon fragmanı ile tarih daha da kesinleşmiş olur.