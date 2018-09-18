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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Yeni sezon ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 18.09.2018 15:13 | Son Güncelleme

Ekranların en popüler dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için yeni sezon heyecanı dorukta. EDHo hayranları dizinin ne zaman başlayacağını merakla bekliyorlar. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak. Bu akaşm var mı? Oktay Kaynarca'nın sosyal medya hesabından yayınlandığı son paylaşıma göre çekimlrin başladığı düşünülüyor. Eşkiya Dünya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı çıktı mı?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Salı günü EDHO zamanı demektir. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? Yeni sezon bu akşam başlayacak mı? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı çıktı mı? Bu soruların cevabını arayan EDHO hayranları yeni sezonla ilgili son durumu öğrenmek istiyorlar. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? EDHO 108. yeni bölüm yayın tarihi belli oldu mu?

ATV'nin yayın akışına göre bu akşam Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz var ama hayranların beklediği gibi yeni sezonun ilk bölümü olan 108. yeni bölüm değil. Bu akşam Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz son sezonun finali ekrana gelecek. Peki ya yeni sezon ne zaman ekrana gelecek?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu beklenirken dizinin yapımcıları sessizliğini koruyor. Geçen sezon Ece Hakim'in üniversitesi nedeniyle çekimler erken başlamış ve Eylül ayında ilk fragman gelmişti. Geçen sezon 72. bölüm 19 Eylül Salı günü ekrana gelmişti. Fakat daha önceki sezonlarda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu Ekim ayı başlarında başlıyordu. Yani büyük ihtimalle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu için 25 Eylül veya 2 Ekim Salı günü yayınlacak. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak yeni sezon fragmanı ile tarih daha da kesinleşmiş olur.

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'A YENİ KATILANLAR

Yeni sezon öncesinde Deniz Çakır, Sanem Çelik ve Olgun Şimşek'in sürpriz şekilde ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine iki bomba transfer yapıldı. Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni sezonunda, Mustafa Üstündağ ile Hüseyin Avni Danyal seyirci karşısına çıkacak.

Sürpriz gelişmelerin yaşanacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda, Mustafa Üstündağ ile Hüseyin Avni Danyal diziye damga vuracak iki önemli karakteri canlandıracak.

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Kurtlar Vadisi'nde canlardırdığı Muro karakteriyle hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ, Çukur dizisinde ise konuk oyuncu olarak rol almış ve Koçovalılar'ın öldürülen oğlu Kahraman'ı canlandırmıştı. İki usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal da, Kurtlar Vadisi'nin fenomen karakterlerinden olan Yalçın Bulut rolüne hayat vermişti.

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