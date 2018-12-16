Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan ihanet mi ediyor? EDHO 120. yeni bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. yeni bölümüyle, 18 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümüne ise Alpaslan hakkındaki şüpheler damga vuracak. Hızır Çakırbeyli yakaladığı İzzet'i sorguluyor. Hızır, İzzet'in her şeyi itiraf etmesi halinde kendisini bırakacağını söylüyor. İzzet ise 'O zaman anlatmaya yeğeninden başlayayım. Nasıl bir ilişki ağının içinde?' diyor. İzzet'in anlattıkları Hızır'ı şoke ediyor. Hızır Alparslan'ın birileri ile görüştüğünü Ünal'a söylüyor. Ünal ise Alpaslan'la görüşerek 'Dayın gibi insanları öldürebilmek için arkanda kuvvetli bir istihbaratın olması gerekiyor. Senin arkanda kim var?' diye soruyor. Ancak Alpaslan ise 'Ateş de amcalarımla aram bozulsun diye böyle gevelemişti' diyerek suçlamayı kabul etmiyor.

Artık işlerin yönetimini ele alan İlyas ise yakın çevresine aldığı kararı açıklayarak, 'Bize ihanet eden, ihanete iştirak eden, bunu saklayan kimse gereği yapılır' diyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 118. son bölümüyle 4 Aralık Salı akşamı ATV'de ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde Çakırbeyliler'e büyük bir operasyon yapıldı. Alpaslan'ın bir gecede tüm depoları boşaltmasının ardından zor duruma düşen Tuncay görevden alındı.