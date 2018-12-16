Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan ihanet mi ediyor? EDHO 120. yeni bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. yeni bölümüyle, 18 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümüne ise Alpaslan hakkındaki şüpheler damga vuracak. Hızır Çakırbeyli yakaladığı İzzet'i sorguluyor. Hızır, İzzet'in her şeyi itiraf etmesi halinde kendisini bırakacağını söylüyor. İzzet ise 'O zaman anlatmaya yeğeninden başlayayım. Nasıl bir ilişki ağının içinde?' diyor. İzzet'in anlattıkları Hızır'ı şoke ediyor. Hızır Alparslan'ın birileri ile görüştüğünü Ünal'a söylüyor. Ünal ise Alpaslan'la görüşerek 'Dayın gibi insanları öldürebilmek için arkanda kuvvetli bir istihbaratın olması gerekiyor. Senin arkanda kim var?' diye soruyor. Ancak Alpaslan ise 'Ateş de amcalarımla aram bozulsun diye böyle gevelemişti' diyerek suçlamayı kabul etmiyor.
Artık işlerin yönetimini ele alan İlyas ise yakın çevresine aldığı kararı açıklayarak, 'Bize ihanet eden, ihanete iştirak eden, bunu saklayan kimse gereği yapılır' diyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 118. son bölümüyle 4 Aralık Salı akşamı ATV'de ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde Çakırbeyliler'e büyük bir operasyon yapıldı. Alpaslan'ın bir gecede tüm depoları boşaltmasının ardından zor duruma düşen Tuncay görevden alındı.
İzzet ise Alparslan'dan başkasının bilmediği depoların yerini öğrenmek için Tuncay ve Seyran'a talimat verdi. Alparslan ve Hızır'a büyük bir komplo kuruldu. Tuncay, Hızır ve Alpaslan'ı alarak işkence yaptı. İlyas ise ağabeyi Hızır ile yeğeni Alpaslan'ı kurtarmak için harekete geçti. EDHO son bölüm final sahnesinde İlyas , Hızır ve Alpaslan'ı kurtarmayı başardı. Hızır'ın ise İzzet'in adamı Sultan'dan intikamı ağır oldu. Sultan'ı öldüren Hızır, kardeşi İlyas'a da talimat vererek 'Reis sensin işine karışmam. Ama herkese söyle benimle anlaşmak isteyen kim varsa hepsini öldüreceğim' dedi.
Alparslan'ın tüm depoları bir gecede boşaltarak başardığı büyük iş, kısa vadede işlerine yarasa da başlarına gelebilecek belaları önlemeye yetmez. Tuncay'ın hedefi olmaktan kurtulamayan Çakırbeylilerin malları güvende fakat canları tehlikededir. Yenilgiye uğratılan Tuncay'ın üstlerine vermesi gereken bir hesap vardır. Ünal Kaplan, yaşatılan bu mağlubiyetin faturasının Hızır'a kesileceğinin farkındadır. İntikam peşinde koşan düşmanlar ise sadece Hızır'la yetinmeyecek, beraberinde Alparslan'ı da alacaklardır. Çakırbeylilerin diğer bir mağduru İzzet'in önceliği de Alparslan'dan başka kimsenin bilmediği gizli depolardır. O depolara ulaşmak için ağabeyi ve yeğenine işkence edileceğini tahmin eden İlyas'ın elini çabuk tutması gerekmektedir.