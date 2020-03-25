Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Altan öldü mü? Mehmet Çepiç ayrıldı mı? EDHO 161. son bölüm izle

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 24 Mart Salı akşamı ekrana gelen 161. son bölümüyle nefesleri kesti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, Kurtlar Vadisi Pusu'daki Zaza rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Ali Sürmeli fırtınası esti. Ali Sürmeli'nin canlandırdığı Doğan Baba rolü, Çakırbeyliler ile yeni düşmanları arasında bir köprü oldu.

HIZIR VE TUFAN, ALTAN'I ÖLDÜRDÜ!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, Ceylan'ı kaçıran ve Hızır'ı tehdit eden Altan, büyük bir tuzağa düştü. Eski dost olan ancak sonradan aralarına husumet giren Tufan ve Hızır, yeniden iş birliği yaptı. Tufan ve Hızır, Altan'ı öldürdü. Usta oyuncu Mehmet Çepiç ise EDHO'ya veda etti.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 162. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 31 Mart Salı ekrana gelmesi planlanan 162. yeni bölümünden fragman ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlyas ve Behzat, onları iyi tanıyan düşmanları tarafından dolduruşa getirilerek tuzağa çekilmişken, Tufan'dan umulmadık bir yardım gelmiştir; fakat iki dostun ölümden kıl payı kurtulmasını sağlayan bu yardım değil Alparslan olacaktır. Kepelillerin ortaya çıkışıyla birlikte karşılarında yeni bir cephe daha açılan Çakırbeyliler, Altan ile olan savaş devam ederken yeni bir düşmanın onlara güç kaybettireceğinin farkındadırlar. Hızır, Altan belası son bulana kadar etrafında ona ayak bağı olacak kim varsa uzlaşılmasını ister. Bu yüzden Kepelilerle Façalıların arasını bulmak için herkes tarafından sözü dinlenen Doğan Baba devreye girecektir.

Altan, Hızır'ı bir türlü alt edemeyince, yaptığı her planı bozmayı başaran, ondan hep bir adım önde olan iki ismi, Ceylan ve Alparslan'ı hedefine koyar. Bu planda en etkili olacak isim ise Tufan olacaktır. Öncelikle Ceylan'ı tuzağa düşüren Altan, Hızır'ın sevdikleri için canını feda edebileceğini bilmektedir.



