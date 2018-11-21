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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ateş, Çakırbeyliler'in tuzağına düştü! EDHO 116. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 21.11.2018 00:21 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 116. yeni bölümüyle ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Tipi'nin hain olduğun sanan İlyas Tipi'yi öldürüp öldürmemek arasında kararsız kaldı. Alpaslan ise gerçek hainin Ateş olduğunu anladı. Açığa çıkan Ateş kaçış hazırlıkları yaparken, Çakırbeyliler de peşine düştü. EDHO son bölüm finalinde İlyas ve adamları Ateş'i kılık değiştirmiş halde kaçarken yakaladı. İşte son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ateş, Çakırbeyliler'in tuzağına düştü! EDHO 116. son bölüm final sahnesi izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 116. son bölümü 20 Eylül Salı akşamı ATV'de ekrana geldi. EDHO'nun son bölümünde hain olduğu ortaya çıkan Ateş, Tipi'nin ablası Emine'yi kaçırdı. Tipi ise ablasını kurtarmayı başardı.

Hainin Ateş olduğu ise sonunda ortaya çıktı. Alpaslan Ateş gerçeğini öğrenmeyi başardı. Bu arada İlyas Tipi'yi öldürüp öldürmemek arasında kararsız kalır. Hızır, Ateş'in hain olduğunu söyleyen Alparslan'a bunu nasıl öğrendiğini soruyor. Hızır, İlyas Ateş'in peşindeyken boş durmadı.

Alparslan amcası Hızır’ın yanına gelir. Ateş’in hain olduğundan emin olmak isteyen Hızır, Alparslan’a bunu nasıl öğrendiğini sorar. Ünal da Hızır’a Ateş’in Kıbrıs’taki bağlantısından söz eder. Ateş’in hain olduğunu teyit eder. Hızır da ona aynı soruyu sorar. Ateş’in hain olduğunu nasıl öğrendiğini sorar. Ünal tüm bilgileri Hızır ile paylaşır. Ünal ayrıca, Ateş’in İzzet’in yardımı olmadan bu işleri yapamayacağını da söyler ve İzzet’i bitirmesini ister.

Kılık değiştiren ve yurt dışına kaçmaya çalışan Ateş, Çakırbeyliler'in kurduğu tuzağa düştü. Yol çalışması ve polis kontrolüyle yolu kesen İlyas ve adamları Ateş'i arabasının içinde yakalamayı başardı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Alparslan, içlerindeki hainin Ateş olduğunu herkesten önce öğrenmiştir. İlyas ise bu gerçeği bilmediğinden telafisi imkansız bir hatanın eşiğindedir. İhanetin en büyüğünü yaşayan Tipi, dostunun elinden ölümünü beklerken diğer tarafta ablası Emine'nin de canı tehlikededir. Yaşadığı acıların sorumlusunun Ateş olduğunu öğrenen Emine'nin, bu gerçekle yüzleşmesi kolay olmaz. İsminin açığa çıktığını öğrenen Ateş ise yarım kalan işlerini tamamladıktan sonra ortadan kaybolmayı planlamaktadır. İlyas, Tipi'ye yaptıklarından ötürü daha da öfkeli biçimde Ateş'i yakalamakla ilgilenirken Hızır da eli kolu bağlı oturamaz. Her ne kadar işlerini İlyas'a devretmiş olsa da Ateş yerine Tipi'nin hedef gösterilmiş olmasına kayıtsız kalamayacaktır. Herkesin tek bir amaç etrafında birleşmesi de Alparslan ve İlyas'ın tekrar birlikte hareket etmesine vesile olacaktır.

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