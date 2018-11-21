Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ateş, Çakırbeyliler'in tuzağına düştü! EDHO 116. son bölüm final sahnesi izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 116. son bölümü 20 Eylül Salı akşamı ATV'de ekrana geldi. EDHO'nun son bölümünde hain olduğu ortaya çıkan Ateş, Tipi'nin ablası Emine'yi kaçırdı. Tipi ise ablasını kurtarmayı başardı.

Hainin Ateş olduğu ise sonunda ortaya çıktı. Alpaslan Ateş gerçeğini öğrenmeyi başardı. Bu arada İlyas Tipi'yi öldürüp öldürmemek arasında kararsız kalır. Hızır, Ateş'in hain olduğunu söyleyen Alparslan'a bunu nasıl öğrendiğini soruyor. Hızır, İlyas Ateş'in peşindeyken boş durmadı.

Alparslan amcası Hızır’ın yanına gelir. Ateş’in hain olduğundan emin olmak isteyen Hızır, Alparslan’a bunu nasıl öğrendiğini sorar. Ünal da Hızır’a Ateş’in Kıbrıs’taki bağlantısından söz eder. Ateş’in hain olduğunu teyit eder. Hızır da ona aynı soruyu sorar. Ateş’in hain olduğunu nasıl öğrendiğini sorar. Ünal tüm bilgileri Hızır ile paylaşır. Ünal ayrıca, Ateş’in İzzet’in yardımı olmadan bu işleri yapamayacağını da söyler ve İzzet’i bitirmesini ister.

Kılık değiştiren ve yurt dışına kaçmaya çalışan Ateş, Çakırbeyliler'in kurduğu tuzağa düştü. Yol çalışması ve polis kontrolüyle yolu kesen İlyas ve adamları Ateş'i arabasının içinde yakalamayı başardı.