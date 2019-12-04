Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır aralarındaki haini öğreniyor mu? EDHO 150. son bölüm izle

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen, Ozan Akbaba ve Naz Elmas'ın yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 3 Aralık Salı akşamı ekrana gelen 150. son bölümü nefesleri kesti. EDHO son bölümde, Hızır Çakırbeyli'nin adamı Tufan, Altan'ın elindeki çocuğunu ve yeğenini kurtarabilmek için kendisinden istenilenleri yapmaya devam etti. Açığa çıkmamak için önüne çıkan engelleri bir bir temizlemek zorunda kalan Tufan'ın elleri her geçen gün biraz daha kana bulandı. Şüphe çekmek istemeyen Tufan son olarak ise Çakırbeyliler'in ele geçirdiği Coşkun'a kendisini bıçaklattı. Tufan daha sonra ise Coşkun'u vurarak öldürdü.

HAŞMET, TİPİ'NİN ELİNDEN ZOR KURTULDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, ablası Emine ile Haşmet arasındaki ilişkiyi öğrenen Tipi çılgına döndü. Tipi kavga ettiği Haşmet'i zorla sandalyeye bağladı ve boğarak öldürmeye çalıştı. Ancak ellerini çözen Haşmet, Tipi'nin elinden kurtulmayı başardı. İkili arasındaki kavga ise İlyas ve Behzat'ın gelmesiyle son buldu.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜM KONUSU

Çakırbeyliler, büyük düşmanı yok edebilmek adına daha küçük gördükleri bir düşmanla el sıkışmaya razıdırlar. Para söz konusu olduğunda herkesle işbirliği yapabilecek olan Sınırsızlar ile Altan'ın ortaklığını bitirmek için bir plan yaparlar. Altan ise düşmanı düşmana kırdırmak için yapılan plana karşılık derhal harekete geçecektir. Haşmet, yaptığı teklife 'evet' cevabını alabilmek umuduyla son bir kez daha Emine ile görüşür. Ablasının ona ihanet ettiğini düşünen Tipi ise daha fazla sakin kalamaz ve öfkesini dindirebilmek için soluğu Haşmet'in kapısında alır.

Masanın bir üyesi olmasının yanında, Çakırbeylilerle akraba olan Haşmet'in ölüm kararını tek başına veren Tipi, bu hareketiyle herkesin sabrını zorlayacaktır. Behram'ı öldürerek bir hainden kurtulduğunu düşünen masa üyeleri ise nasıl bir yanılgı içinde olduğunu öğrenmek üzeredir.

