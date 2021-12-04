Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Behzat’ı Emir Benderlioğlu Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde

Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisine, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle hafızalara kazınan Emir Benderlioğlu katıldı.

Denizcilik alanında zamanının en önemli bilim adamları arasında yer alan, Türk denizcilik tarihinin parlayan yıldızı Piri reis’ e hayat verecek olan başarılı oyuncu Benderlioğlu, 12. Bölüm itibariyle ekranlarda olacak.

BARBAROSLAR: AKDENİZ’İN KILICI HAKKINDA

Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Pelin Akil ve Bahadır Yenişehirlioğlu’nun başrollerini paylaştığı; Cemre Gümeli, Yetkin Dikinciler, Okan Şenozan, İsmail Filiz, Caner Topçu, Aytek Şayan, Gonca Cilasun, Burcu Gül Kazbek, Tolga İskit, Doruk Nalbantoğlu, Murat Göçmez, Gökhan Gencebay, Batuhan Bayar, Ümit Çırak ve Devrim Evin gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi; Midilli’den çıkan Sipahi Yakup Ağa’nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas’ın tehlikelere göğüs gerip yükselerek denizlerin fatihi olmalarını ve Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor.



