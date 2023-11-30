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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ıydı! Ozan Akbaba setlere geri dönüyor

30.11.2023 15:34 | Son Güncelleme:
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Bir dönemin efsane dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da hayat verdiği 'İlyas Çakırbeyli' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ozan Akbaba başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla dikkat çekiyor. Son olarak Kasaba Doktoru dizisinde rol alan ünlü ismin yeni adresi belli oldu. Ozan Akbaba bakın hangi dizi ile setlere geri dönüyor...

Oktay Kaynarca, Deniz Çakır ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği 'İlyas Çakırbeyli' karakteriyle büyük beğeni toplayan Ozan Akbaba setlere geri dönüyor.

Ozan Akbaba 3

Başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu son olarak Kasaba Doktoru dizisinde rol almıştı. Projesi bittikten sonra çok sayıda diziden teklif alan ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu.

Ozan Akbaba 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Akbaba eski rol arkadaşı Oktay Kaynarca’nın dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna dahil oldu.

Ozan Akbaba 1

Ozan Akbaba’nın dizide “Gardaşov” rolüne hayat vereceği ve Cezayir’e yardım için gelen Azeri iş insanı rolüne hayat vereceği iddia edildi.

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