Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın İlyas'ıydı! Ozan Akbaba setlere geri dönüyor

Oktay Kaynarca, Deniz Çakır ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde hayat verdiği 'İlyas Çakırbeyli' karakteriyle büyük beğeni toplayan Ozan Akbaba setlere geri dönüyor.

Başarılı oyunculuğu ve karizmasıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu son olarak Kasaba Doktoru dizisinde rol almıştı. Projesi bittikten sonra çok sayıda diziden teklif alan ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Akbaba eski rol arkadaşı Oktay Kaynarca’nın dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosuna dahil oldu.

Ozan Akbaba’nın dizide “Gardaşov” rolüne hayat vereceği ve Cezayir’e yardım için gelen Azeri iş insanı rolüne hayat vereceği iddia edildi.





