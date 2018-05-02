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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Seda Yıldız, İyi Parti'den milletvekili aday adayı oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.05.2018 12:05 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle izleyicinin beğenisini toplayan oyuncu Seda Yıldız, İyi Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Seda Yıldız, İyi Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ünlü oyuncusu Seda Yıldız, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

Yıldız adaylık başvurusunu yaparken parti rozetini de yakasına taktı.

SEDA YILDIZ KİMDİR?

20 mayıs 1962 yılında Zonguldak'ta dünyaya gelen oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezundur.

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Sayısız dizi, tiyatro ve sinema filminde rol almıştır fakat Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle adını geniş kitlelere duyurmuştur.Kariyer hayatı boyunca rol aldığı başlıca projeler; Gönül Dostları, Hacer Ana Ve Oğulları, Bizim Aile, Cesur Yürek, Çiçek Taksi, Böyle Mi Olacaktı, Tatlı Hayat, Mühürlü Güller, Asla Unutma, Kaybolan Yıllar, Yağmurdan Sonra, Kurtlar Vadisi Pusu, Kollama ve son olarak 2013 yılında Ben Onu Çok Sevdim dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştır.

EDHO'YA VEDA ETTİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. bölümde bir ayrılık daha yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde, köşeye sıkışan Reşit, Derya'yı rehin aldı. Hızır Çakırbeyli, Derya'ya bir şey olmaması için eli kolu bağlı beklerken, Yaşar'dan sürpriz bir hamle geldi. Arkadan sessizce yaklaşan Yaşar, 'Derya'yı hak etmediğim doğrudur' diyerek Reşit'i kafasından vurarak öldürdü.

Böylece EDHO'ya 98. bölümde katılan usta oyuncu Seda Yıldız diziye veda etmiş oldu.

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