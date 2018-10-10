Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 9 Ekim Salı akşamı ekrana gelen 110. bölümüyle nefesleri kesti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde, Ateş'in ihaneti ortaya çıkarken, Hızır'ın yeni düşmanı Muzi ise İlyas'a suikast düzenledi. Ünal ise Muzi'den bu savaşı bitirmesini istedi ancak Muzi, Hızır'ın kendisiyle uzlaşması şartını koştu.

EDHO son bölüm final sahnesinde ise Muzi ve Hızır Çakırbeyli arasında hesaplaşma yaşandı. Muzi'ye uzlaşmaya geldiğini söyleyen Hızır'ın tek bir şartı vardı. Hızır, 'Beni satan kim? Bunu söylersen nasıl istersen öyle anlaşırız' dedi. Muzi ise kendisine karşı yapılan planı fark edince, Alpaslan'ı yakaladı. Yapılan bu plandan Ziya'yı sorumlu tutan Muzi, Ziya'yı tek kurşunla öldürdü. Muzi, aynı anda Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli'ye silah doğrulttu. Muzi, Hızır'a 'Önce kardeşin mi, yoksa yeğenin mi?' diye sordu.

HAKAN MERİÇLİLER EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DAN AYRILDI

Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler, EDHO'ya geçen sezon yayınlanan 104. bölümde dahil olmuştu. Ziya rolünü canlandıran Hakan Meriçliler, 110. bölümde EDHO'dan ayrılmış oldu.