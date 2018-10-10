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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

DİZİ HABERLERİ  | 10.10.2018 01:05 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 110. yeni bölüm final sahnesinde şok bir ayrılık yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm finalinde, Muzi, Hızır ve adamlarına büyük bir tuzak kurdu. Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli'nin kafasına silah doğrultan Muzi, Hızır'a 'Önce kardeşin mi, yoksa yeğenin mi?' diye sordu. Muzi dizide Karabatak Ziya'yı da tek kurşunla öldürdü. Böylece Ziya rolünü canlandıran ünlü oyuncu Hakan Meriçliler EDHO'ya veda etmiş oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 9 Ekim Salı akşamı ekrana gelen 110. bölümüyle nefesleri kesti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde, Ateş'in ihaneti ortaya çıkarken, Hızır'ın yeni düşmanı Muzi ise İlyas'a suikast düzenledi. Ünal ise Muzi'den bu savaşı bitirmesini istedi ancak Muzi, Hızır'ın kendisiyle uzlaşması şartını koştu.

EDHO son bölüm final sahnesinde ise Muzi ve Hızır Çakırbeyli arasında hesaplaşma yaşandı. Muzi'ye uzlaşmaya geldiğini söyleyen Hızır'ın tek bir şartı vardı. Hızır, 'Beni satan kim? Bunu söylersen nasıl istersen öyle anlaşırız' dedi. Muzi ise kendisine karşı yapılan planı fark edince, Alpaslan'ı yakaladı. Yapılan bu plandan Ziya'yı sorumlu tutan Muzi, Ziya'yı tek kurşunla öldürdü. Muzi, aynı anda Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli'ye silah doğrulttu. Muzi, Hızır'a 'Önce kardeşin mi, yoksa yeğenin mi?' diye sordu.

HAKAN MERİÇLİLER EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DAN AYRILDI
Ünlü oyuncu Hakan Meriçliler, EDHO'ya geçen sezon yayınlanan 104. bölümde dahil olmuştu. Ziya rolünü canlandıran Hakan Meriçliler, 110. bölümde EDHO'dan ayrılmış oldu.

Yapımcılığını Raci Şaşmaz'ın üstlendiği, Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Sabina Toyza, Kenan Çoban, Turgay Tanülkü, Yalçın Hafızoğlu, Haydar Şişman, Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Dalyan'ın başrollerde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 111. yeni bölümüyle 16 Ekim Salı akşamı ATV'de olacak.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 110. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Parayla ikna edilemeyecek Hızır'ı sevdiklerinin canıyla yola getirmeye çalışan Muzi, hedefine koyduğu Çakırbeylileri bir bir ölümle yüzleştirmeye kararlıdır. Eğer bu yol da işe yaramazsa namlusunu, önünde duran Hızır'a doğrultup yolunu açacak, dostlarıyla ticaretine devam edecektir. İzzet ise Muzi'nin Ateş'le işbirliği içinde yaptığı suikastlardan rahatsızdır. Üzerine bir Çakırbeyli kanı sıçramasındansa uzlaşma yoluna gitmeyi tercih eder; fakat kendi kurallarıyla… Düşmanlık etmeden önce dost elini uzatmayı seçen Hızır'ın eli havada kalırken, İzzet de yeni ortaklıklarıyla ilgili tehditlerden nasibini alacaktır. Alparslan'ın birdenbire ortaya çıkan sevgilisini gerçekçi bulmayan Davut, yeğeninin seçimleriyle ilgili endişe duymaktadır. Bu yüzden şüphelendiği adamla ayarladığı görüşmede kendisine uyarılarda bulunarak, Alparslan'dan uzak durmasını ister. Bu sırada sevgili görümündeki koruma Meltem de Çakırbeylilerin akıllarına getirdikleri fakat dile getiremedikleri şüphenin gerçek olduğunun bilgisini verir. Dostlarından hiçbirine hainliği konduramayan Hızır'ın korktuğu başına gelmiştir. Düşmanlığı ortaya çıktığında herkesi derinden sarsacak olan Ateş'in yeni planları, O'nu dost bilenlerin yakın zamanda yıkımı üzerinedir.

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