Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 25 Eylül Salı atv yayın akışı

Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bugün yeni sezonuna başlayacak mı? EDHO hayranları uzun süren ayrılık sonrasında yeni bölümü heyecanla bekliyorlar. Deniz Çakır ve Olgun Şimşek'in kadrodan çıkarıldığı dizinin 4. sezonunda Mustafa Üstündağ ile Hüseyin Avni Danyal, yeni sezonda boy gösterecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108. yeni bölüm fragmanı geçen hafta yayınlandı ve hayranlarını sevindiren bu haberde dizinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm var mı? İşte atv yayın akışı
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 117. Bölüm
16.20 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108. Bölüm
22.45 Sen Anlat Karadeniz 22. bölüm tekrar
03.00 Cennet'in Gözyaşlar 13. Bölüm
05.30 Kanatsız Kuşlar 12. Bölüm
Hızır Çakırbeyli, bir yandan ardında bırakmak zorunda kaldıklarıyla hayatının en büyük sınavını verirken diğer yandan uluslararası arenada kendini göstermek için bir yola koyulmuştur. Gücüne güç katan yeni ortaklarıyla dünyadaki hiçbir kuvvetin karşılarında duramayacağını kanıtlama zamanıdır artık. Ünal Kaplan danışmanlığında, Avrupa'nın önde gelen ticaret adamlarının buluşacağı bir toplantı tertip edilir. Kendini masaya davet ettiren sürpriz bir isim ise yeni bir savaşın fitilini ateşler. Adeta meydan okuma yarışına dönüşen bu toplantıda, Çakırbeyliler bir kez daha itaat etmenin onlara göre olmadığını dünyaya kanıtlarlar. Masaya bıraktığı ölümcül hediyeyle asıl patronun kim olduğunu gösteren Hızır, yaptığı eylemin karşılığını çok geçmeden alacaktır.
Masada başlayan savaş, dışarıda yeni cepheler ortaya çıkartırken Alpaslan'a da büyük görevler düşer. Beklenmedik bir yerde ve zamanda, ailesinin hayatını kurtaracak bilgilerle karşısına çıkan eski bir dost, zorlu bir kararla karşı karşıya kalmasına neden olur. Hem devletine hem ailesine olan sadakatiyle tanınan Alparslan'ın kararı, O'nu yeni bir maceranın içine doğru sürükleyecektir.
Yapımcılığını Raci Şaşmaz'ın üstlendiği, Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı projeden Deniz Çakır ve Olgun Şimşek ayrılmış, kadroya Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal dahil olmuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona Deniz Çakır'sız devam ediyor. Dizinin sadık bir izleyici kitlesi var. Yaz tatili boyunca yeni sezonu bekleyen EDHO sevenlerin beklediği gün geldi ve dizinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Ayrıca dizinin yeni sezon fragmanı da geldi. EDHO yeni sezon fragmanında Hızır Çakırbeyli masada silahını çekiyor. Yeni sezon Eşkıya Dünyaya Hükümdar için meraklı bekleyiş sona erdi.
''Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'' yeni sezonun ilk bölümüyle 25 Eylül Salı 20.00'de ATV'de! İ
Yeni sezon öncesinde Deniz Çakır, Sanem Çelik ve Olgun Şimşek'in sürpriz şekilde ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine iki bomba transfer yapıldı. Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni sezonunda, Mustafa Üstündağ ile Hüseyin Avni Danyal seyirci karşısına çıkacak.
Sürpriz gelişmelerin yaşanacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda, Mustafa Üstündağ ile Hüseyin Avni Danyal diziye damga vuracak iki önemli karakteri canlandıracak.
Kurtlar Vadisi'nde canlardırdığı Muro karakteriyle hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ, Çukur dizisinde ise konuk oyuncu olarak rol almış ve Koçovalılar'ın öldürülen oğlu Kahraman'ı canlandırmıştı. İki usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal da, Kurtlar Vadisi'nin fenomen karakterlerinden olan Yalçın Bulut rolüne hayat vermişti.
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