Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm bu akşam var mı? İşte 25 Eylül Salı atv yayın akışı

Atv'nin izlenme rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bugün yeni sezonuna başlayacak mı? EDHO hayranları uzun süren ayrılık sonrasında yeni bölümü heyecanla bekliyorlar. Deniz Çakır ve Olgun Şimşek'in kadrodan çıkarıldığı dizinin 4. sezonunda Mustafa Üstündağ ile Hüseyin Avni Danyal, yeni sezonda boy gösterecek. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108. yeni bölüm fragmanı geçen hafta yayınlandı ve hayranlarını sevindiren bu haberde dizinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Bu akşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm var mı? İşte atv yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI 25 EYLÜL SALI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 117. Bölüm

16.20 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108. Bölüm

22.45 Sen Anlat Karadeniz 22. bölüm tekrar

03.00 Cennet'in Gözyaşlar 13. Bölüm

05.30 Kanatsız Kuşlar 12. Bölüm

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 108. YENİ BÖLÜM

Hızır Çakırbeyli, bir yandan ardında bırakmak zorunda kaldıklarıyla hayatının en büyük sınavını verirken diğer yandan uluslararası arenada kendini göstermek için bir yola koyulmuştur. Gücüne güç katan yeni ortaklarıyla dünyadaki hiçbir kuvvetin karşılarında duramayacağını kanıtlama zamanıdır artık. Ünal Kaplan danışmanlığında, Avrupa'nın önde gelen ticaret adamlarının buluşacağı bir toplantı tertip edilir. Kendini masaya davet ettiren sürpriz bir isim ise yeni bir savaşın fitilini ateşler. Adeta meydan okuma yarışına dönüşen bu toplantıda, Çakırbeyliler bir kez daha itaat etmenin onlara göre olmadığını dünyaya kanıtlarlar. Masaya bıraktığı ölümcül hediyeyle asıl patronun kim olduğunu gösteren Hızır, yaptığı eylemin karşılığını çok geçmeden alacaktır.