Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı! EDHO 4. sezon yayın tarihi belli oldu

Yapımcılığını Raci Şaşmaz'ın üstlendiği, Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı projeden Deniz Çakır ve Olgun Şimşek ayrılmış, kadroya Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal dahil olmuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona Deniz Çakır'sız devam ediyor. Dizinin sadık bir izleyici kitlesi var. Yaz tatili boyunca yeni sezonu bekleyen EDHO sevenlerin beklediği gün geldi ve dizinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Ayrıca dizinin yeni sezon fragmanı da geldi. EDHO yeni sezon fragmanında Hızır Çakırbeyli masada silahını çekiyor. Yeni sezon Eşkıya Dünyaya Hükümdar için meraklı bekleyiş sona erdi.

''Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'' yeni sezonun ilk bölümüyle 25 Eylül Salı 20.00'de ATV'de! İ

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'A YENİ KATILANLAR

Yeni sezon öncesinde Deniz Çakır, Sanem Çelik ve Olgun Şimşek'in sürpriz şekilde ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine iki bomba transfer yapıldı. Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni sezonunda, Mustafa Üstündağ ile Hüseyin Avni Danyal seyirci karşısına çıkacak.