MAGAZİN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı! EDHO 4. sezon yayın tarihi belli oldu

DİZİ HABERLERİ  | 18.09.2018 22:58 | Son Güncelleme

ATV'de 4.sezonuyla ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon tanıtımı yayınlandı! Masaya yeni katılan üyelerin de olduğu toplantıda Hızır silahını çekiyor. Yeni sezonu merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon yayın tarihi de belli oldu. EDHO yeni sezonuyla 25 Eylül Salı akşamı ATV'de olacak. İşte EDHO'nun nefes kesen yeni sezon fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı! EDHO 4. sezon yayın tarihi belli oldu

Yapımcılığını Raci Şaşmaz'ın üstlendiği, Oktay Kaynarca'nın başrolünde yer aldığı projeden Deniz Çakır ve Olgun Şimşek ayrılmış, kadroya Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal dahil olmuştu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezona Deniz Çakır'sız devam ediyor. Dizinin sadık bir izleyici kitlesi var. Yaz tatili boyunca yeni sezonu bekleyen EDHO sevenlerin beklediği gün geldi ve dizinin yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Ayrıca dizinin yeni sezon fragmanı da geldi. EDHO yeni sezon fragmanında Hızır Çakırbeyli masada silahını çekiyor. Yeni sezon Eşkıya Dünyaya Hükümdar için meraklı bekleyiş sona erdi.

''Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'' yeni sezonun ilk bölümüyle 25 Eylül Salı 20.00'de ATV'de! İ

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'A YENİ KATILANLAR

Yeni sezon öncesinde Deniz Çakır, Sanem Çelik ve Olgun Şimşek'in sürpriz şekilde ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine iki bomba transfer yapıldı. Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği dizinin yeni sezonunda, Mustafa Üstündağ ile Hüseyin Avni Danyal seyirci karşısına çıkacak.

Sürpriz gelişmelerin yaşanacağı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 4. sezonunda, Mustafa Üstündağ ile Hüseyin Avni Danyal diziye damga vuracak iki önemli karakteri canlandıracak.

mustafa

Kurtlar Vadisi'nde canlardırdığı Muro karakteriyle hafızalara kazınan Mustafa Üstündağ, Çukur dizisinde ise konuk oyuncu olarak rol almış ve Koçovalılar'ın öldürülen oğlu Kahraman'ı canlandırmıştı. İki usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal da, Kurtlar Vadisi'nin fenomen karakterlerinden olan Yalçın Bulut rolüne hayat vermişti.

avni-e1369326757534

PARTNERDizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?Dizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?
This Is Us'ın Türkiye uyarlamasına yeni oyuncu! This Is Us'ın Türkiye uyarlamasına yeni oyuncu!
Jet Sosyete yeni sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli olduJet Sosyete yeni sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108. Bölüm Fragmanı edho

En Çok Okunan Haberler

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber'den yayınlanacak!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Deniz Akkaya'dan Ebru Gündeş isyanı: Yahu bu kadının kocası ülkeyi satmış!

Deniz Akkaya'dan Ebru Gündeş isyanı: Yahu bu kadının kocası ülkeyi satmış!

İlginizi Çekebilir

Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezonundan çarpıcı afiş!

Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezonundan çarpıcı afiş!

Müge Anlı yeni sezona hızlı başladı! Film gibi olay

Müge Anlı yeni sezona hızlı başladı! Film gibi olay

Söz dizisine bir sürpriz oyuncu daha katıldı

Söz dizisine bir sürpriz oyuncu daha katıldı

Yaşamayanlar 1. bölüm ve 2. bölüm izle! Yaşamayanlar oyuncu kadrosu ve konusu (Yaşamayanlar Blu TV'de)

Yaşamayanlar 1. bölüm ve 2. bölüm izle! Yaşamayanlar oyuncu kadrosu ve konusu (Yaşamayanlar Blu TV'de)

Sen Anlat Karadeniz'e yeni sezonda sürpriz transfer

Sen Anlat Karadeniz'e yeni sezonda sürpriz transfer

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ufak Tefek Cinayetler 34. bölümden ilk fragman yayınlandı! Kerim Adil ve Merve'nin yüzleşmesi

Ufak Tefek Cinayetler 34. bölümden ilk fragman yayınlandı! Kerim Adil ve Merve'nin yüzleşmesi

Savaşçı yeni sezondan çarpıcı fragman! Savaşçı eni bölümler ne zaman başlıyor?

Savaşçı yeni sezondan çarpıcı fragman! Savaşçı eni bölümler ne zaman başlıyor?

This Is Us'ın Türkiye uyarlamasına yeni oyuncu!

This Is Us'ın Türkiye uyarlamasına yeni oyuncu!

Jet Sosyete yeni sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

Jet Sosyete yeni sezon ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam var mı? Yeni sezon ne zaman başlıyor?

Söz yeni sezonda şok ayrılık! Söz'de Agah öldü mü? Yeni bölüm ilk fragman

Söz yeni sezonda şok ayrılık! Söz'de Agah öldü mü? Yeni bölüm ilk fragman

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.