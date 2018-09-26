Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 25 Ekim Salı akşamı 4. yeni sezonu açtı. Deniz Çakır, Sanem Çelik ve Olgun Şimşek'in yeni sezon öncesi ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a iki ünlü oyuncu katıldı. Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal yeni sezon ilk bölümde EDHO'da iki önemli karakteri canlandırmaya başladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108. bölüm, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilen sahnelerle başladı. Artık tek adam olan Hızır Çakırbeyli, başdanışmanı olan Ünal'la Kıbrıs'ta buluştu. İşleri büyütmek isteyen Hızır, Ünal'ın Avrupalı ve Amerikalı bazı isimlerle ayarladığı bir toplantıya katıldı. Kumarhanede yapılan toplantıya katılan Amerikalı George, masada bulunma sebebini anlatırken, bir yandan gözdağı verdi. Amerikalı George'un ağır sözleri Hızır'ı çıldırttı. Hızır kimsenin beklemediği bir şekilde masada Amerikalı George'u tek kurşunla vurarak öldürdü.

Masadakiler bu hamle karşısında donup kalırken, Hızır ise 'Ben masada dostumu öldürmem. Ben burada size dostuluk vaat ediyorum. Benimle anlaşmak isteyenler, bana bağlılıklarını Ünal Bey'e iletsinler' dedi.