MAGAZİN

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

DİZİ HABERLERİ  | 26.09.2018 01:24 | Son Güncelleme

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 4. sezonu bomba gibi bir bölümle başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon 108. bölümde, Hızır Çakırbeyli, masaya yeni gelen Amerikalı'nın sözleri karşısında çılgına döndü. Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü. Hızır'ın şok hareketi karşısında masadakiler donup kalırken, Hızır Çakırbeyli 'Ben masada dostumu öldürmem. Ben burada size dostuluk vaat ediyorum' dedi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108. bölümde yaşananlar...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 25 Ekim Salı akşamı 4. yeni sezonu açtı. Deniz Çakır, Sanem Çelik ve Olgun Şimşek'in yeni sezon öncesi ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a iki ünlü oyuncu katıldı. Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal yeni sezon ilk bölümde EDHO'da iki önemli karakteri canlandırmaya başladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 108. bölüm, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çekilen sahnelerle başladı. Artık tek adam olan Hızır Çakırbeyli, başdanışmanı olan Ünal'la Kıbrıs'ta buluştu. İşleri büyütmek isteyen Hızır, Ünal'ın Avrupalı ve Amerikalı bazı isimlerle ayarladığı bir toplantıya katıldı. Kumarhanede yapılan toplantıya katılan Amerikalı George, masada bulunma sebebini anlatırken, bir yandan gözdağı verdi. Amerikalı George'un ağır sözleri Hızır'ı çıldırttı. Hızır kimsenin beklemediği bir şekilde masada Amerikalı George'u tek kurşunla vurarak öldürdü.

Masadakiler bu hamle karşısında donup kalırken, Hızır ise 'Ben masada dostumu öldürmem. Ben burada size dostuluk vaat ediyorum. Benimle anlaşmak isteyenler, bana bağlılıklarını Ünal Bey'e iletsinler' dedi.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hızır Çakırbeyli, bir yandan ardında bırakmak zorunda kaldıklarıyla hayatının en büyük sınavını verirken diğer yandan uluslararası arenada kendini göstermek için bir yola koyulmuştur. Gücüne güç katan yeni ortaklarıyla dünyadaki hiçbir kuvvetin karşılarında duramayacağını kanıtlama zamanıdır artık. Ünal Kaplan danışmanlığında, Avrupa'nın önde gelen ticaret adamlarının buluşacağı bir toplantı tertip edilir. Kendini masaya davet ettiren sürpriz bir isim ise yeni bir savaşın fitilini ateşler. Adeta meydan okuma yarışına dönüşen bu toplantıda, Çakırbeyliler bir kez daha itaat etmenin onlara göre olmadığını dünyaya kanıtlarlar. Masaya bıraktığı ölümcül hediyeyle asıl patronun kim olduğunu gösteren Hızır, yaptığı eylemin karşılığını çok geçmeden alacaktır.

Masada başlayan savaş, dışarıda yeni cepheler ortaya çıkartırken Alpaslan'a da büyük görevler düşer. Beklenmedik bir yerde ve zamanda, ailesinin hayatını kurtaracak bilgilerle karşısına çıkan eski bir dost, zorlu bir kararla karşı karşıya kalmasına neden olur. Hem devletine hem ailesine olan sadakatiyle tanınan Alparslan'ın kararı, O'nu yeni bir maceranın içine doğru sürükleyecektir.

PARTNERÜnlü futbolcuyu eşi saunada başka kadınla bastı!Ünlü futbolcuyu eşi saunada başka kadınla bastı!
Ufak Tefek Cinayetler 35. bölüm ilk fragman! Kerim ve Serhan yemekte kapışıyor! Ufak Tefek Cinayetler 35. bölüm ilk fragman! Kerim ve Serhan yemekte kapışıyor!
Yaşamayanlar 5. bölüm fragmanı! Yaşamayanlar'da asıl savaş başlıyorYaşamayanlar 5. bölüm fragmanı! Yaşamayanlar'da asıl savaş başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz eşkıya dünyaya hükümdar olmaz 108. bölüm eşkiya dünyaya hükümdar olmaz s edho edho yeni sezon Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz y

En Çok Okunan Haberler

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın konuşması sırasında salonu terk mi etti?

AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

AK Parti-MHP ittifakının devamı için anlaşma sağlandı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

Haluk Levent, "İkinci Gezi eylemlerini başlatacak" iddialarına sert çıktı

İşte sürpriz Erdoğan-Trump zirvesinin perde arkası

İşte sürpriz Erdoğan-Trump zirvesinin perde arkası

İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbul’da sular ne zaman gelecek?

İlginizi Çekebilir

Avlu dizisinde absürt görüntü! Dikkatli gözlerden kaçmadı

Avlu dizisinde absürt görüntü! Dikkatli gözlerden kaçmadı

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

İstanbullu Gelin geleceğin Türkiyesi'ne götürdü! İstanbullu Gelin'de şaşırtan fütüristik sahneler

Avlu dizisi yeni sezona Deniz'in korkunç intikamı damga vurdu! Kudret'in oğlu Alp öldü mü?

Avlu dizisi yeni sezona Deniz'in korkunç intikamı damga vurdu! Kudret'in oğlu Alp öldü mü?

Sen Anlat Karadeniz fragmanı olay oldu!

Sen Anlat Karadeniz fragmanı olay oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ufak Tefek Cinayetler 35. bölüm ilk fragman! Kerim ve Serhan yemekte kapışıyor!

Ufak Tefek Cinayetler 35. bölüm ilk fragman! Kerim ve Serhan yemekte kapışıyor!

Yaşamayanlar 5. bölüm fragmanı! Yaşamayanlar'da asıl savaş başlıyor

Yaşamayanlar 5. bölüm fragmanı! Yaşamayanlar'da asıl savaş başlıyor

This Is Us uyarlaması Hayat Gibi Fox TV'de başlıyor

This Is Us uyarlaması Hayat Gibi Fox TV'de başlıyor

Gelinim Mutfakta'da gelinler gerildi!

Gelinim Mutfakta'da gelinler gerildi!

Savaşçı yeni sezon ne zaman başlıyor? Heyecanlandıran Savaşçı yeni sezon 49. bölüm fragmanı

Savaşçı yeni sezon ne zaman başlıyor? Heyecanlandıran Savaşçı yeni sezon 49. bölüm fragmanı

İstanbullu Gelin 55. yeni bölüm fragmanı: Adem, Süreyya'yı kaçırıyor! (Son bölüm izle)

İstanbullu Gelin 55. yeni bölüm fragmanı: Adem, Süreyya'yı kaçırıyor! (Son bölüm izle)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.