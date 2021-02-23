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Eşleri bulma konusunda ne kadar iyisiniz? Görsel zekanızı artıracak bir bulmaca!

Seray Üstün Seray Üstün 23.02.2021 11:15 | Son Güncelleme:
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Eşleri bulma konusunda ne kadar iyisiniz? Görsel zekanızı artıracak bir bulmaca!

Ev işleri birçok kişi için çoğu zaman işkenceye dönüşür. Çamaşır, bulaşık ve temizlik üçgeni içinde kendinizi bir labirentte hissedebilirsiniz. Hele ki koronavirüs salgını önlemleri kapsamında evde kaldığımız şu günlerde biraz eğlenmeye ne dersiniz? Karşınızda ev işlerini daha eğlenceli hale getirecek bir bulmaca var.

Çizilen bu resimde eşlerini bulmayı bekleyen çoraplar var. Ev işlerine aşina olanların kolaylıkla yapabileceği bu bulmacada bir çorabın eşi ne yazık ki kaybolmuş. Sizden bu farklı ve eşi olmayan bulmacayı bulmanızı bekliyoruz. Hazırsanız başlayalım.

Aslında farklı olan çorap açık bir şekilde görülebiliyor. Ancak göremiyor olabilirsiniz çünkü beyniniz görmenizi engelliyor. New York'taki SUNY Downstate Tıp Merkezi'nden (SUNY Downstate Medical Center) sinirbilimci olan Susana Martinez-Conde, zihnimizin bir kerede aynı anda ancak bu kadar çok şeye odaklanabileceğini söylüyor. Yeteneklerinizi test etmeye hazır mısınız?

CEVAP AŞAĞIDA

Farklı olan çorabı bulmak için şansını denemek isteyenlere küçük bir ipucu veriyoruz. Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi her seferinde küçük bir bölüme odaklayın. Aksi takdirde kafanız resmin en büyük kısımlarına kilitlenecek ve diğer her şeyi bulanıklaştıracaktır. Farklı olan şekli tespit etmek için bütün sütun ve satırlara tek tek göz gezdirin. Son bir ipucu daha verecek olursak çorapların renklerine ve desenlerine bakın.

cevap

Görsel zekanızı arttıracak bir bulmaca! Muhtemelen bu resimdeki farklı avokadoyu göremeyeceksiniz!Görsel zekanızı arttıracak bir bulmaca! Muhtemelen bu resimdeki farklı avokadoyu göremeyeceksiniz!


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