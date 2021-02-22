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Görsel zekanızı arttıracak bir bulmaca! Muhtemelen bu resimdeki farklı avokadoyu göremeyeceksiniz!

Seray Üstün Seray Üstün 22.02.2021 15:40 | Son Güncelleme:
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Görsel zekanızı arttıracak bir bulmaca! Muhtemelen bu resimdeki farklı avokadoyu göremeyeceksiniz!

Sizleri çocukluk günlerinize geri götürmek için bu bulmacayı çözmeye davet ediyoruz. Ailecek yaptığınız pazar kahvaltılarını düşünün. Bu kahvaltılarda günlük gazete sofranın baş köşesinde yer alır. Gazetenin bulmaca ekleri ise başta çocuklar olmak üzere aile fertlerinin en büyük eğlencesidir. Bu bulmaca eklerinde bulunan iki resim arasındaki farkı bulma oyununu anımsarsınız. Ancak bu sefer işiniz biraz farklı olacak. Çünkü bütün görsel içindeki tek bir değişik nesneyi bulacaksınız.

Çizilen bu resimde onlarca avokado sizleri karşılıyor. Ancak bir şekil diğerlerinden oldukça farklı. Bu şekli görme konusunda zorluk mu yaşıyorsunuz? Bu tarz bulmacalarda ustalık seviyesine gelmiş kişiler bile buradaki farklı şekli bulma konusunda sorun yaşayabilir.

Aslında farklı olan şekil açık bir şekilde görülebiliyor. Ancak göremiyor olabilirsiniz çünkü beyniniz görmenizi engelliyor. New York'taki SUNY Downstate Tıp Merkezi'nden (SUNY Downstate Medical Center) sinirbilimci olan Susana Martinez-Conde, zihnimizin bir kerede aynı anda ancak bu kadar çok şeye odaklanabileceğini söylüyor. Yeteneklerinizi test etmeye hazır mısınız?

CEVAP AŞAĞIDA

Farklı olan şekli bulmak için şansını denemek isteyenlere küçük bir ipucu veriyoruz. Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi her seferinde küçük bir bölüme odaklayın. Aksi takdirde kafanız resmin en büyük kısımlarına kilitlenecek ve diğer her şeyi bulanıklaştıracaktır. Farklı olan şekli tespit etmek için bütün sütun ve satırlara tek tek göz gezdirin. Son bir ipucu daha verecek olursak avokadoların çekirdek kısımlarına bakın. Çünkü kalp şeklindeki bir çekirdek arıyorsunuz.

cevap

Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen şekilleri büyük resimde ne kadar sürede bulabilirsiniz?Görsel becerinizi arttıracak bir bulmaca! Verilen şekilleri büyük resimde ne kadar sürede bulabilirsiniz?


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