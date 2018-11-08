Esra Akkaya paylaştı: Daha dün gibi!

Sosyal medya hesabından bir TBT paylaşımında bulunan oyuncu Esra Akkaya, eski defterleri açtı ve takipçilerini yıllar öncesine bir düğün törenine götürdü. Oyuncu meslektaşı Erkan Can’ın düğününde çekilmiş bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Akkaya hem uzun yıllardır süren bu evliliği örnek gösterdi hem de şunları yazdı:

“Daha dün gibi… Erkan ve Azita'nın aşk hikayesi bir sürprizdi önce şaşırmış sevinmiş heyecanlanmıştık. Yıllar sonra, hep ve hala en inandığım, saygıyı, sevgiyi en gerçeğinden gördüğüm evliliklerden biridir. İyi ki benim dostlarım, canlarımsınız Can ailesi…”



