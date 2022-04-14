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  4. Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe ortaya çıktı! Esra Ceyhan açıklamasıyla dikkat çekti

Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe ortaya çıktı! Esra Ceyhan açıklamasıyla dikkat çekti

14.04.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programla tanınan ve uzun zamandır ekranda görünmeyen Esra Ceyhan, yıllar sonra ortaya çıktı. Barbaros Ceyhan ile evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki kızı Ayşe ile doğum gününde poz veren Esre Ceyhan gündüz kuşağı sunucularına taş atmayı da ihmal etmedi.

Esra Ceyhan'ın kızı Ayşe ortaya çıktı! Esra Ceyhan açıklamasıyla dikkat çekti

Ekranlardan uzun süredir uzak kalan Esra Ceyhan kızı Ayşe ile poz verdi. Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye isimli programı uzun yıllar sunan Esra Ceyhan kızı Ayşe Ceyhan ile sakin bir hayat sürürken sosyal medyadan paylaşımlarına devam ediyor.

1992 yılında Barbaros Ceyhan ile evlenen ve 2009 yılında boşanan Esra Ceyhan kızı Ayşe'nin 16. yaş kutlamasından pozlarını paylaştı. Esra Ceyhan, doğum günü mesajları için de "Canım yavrum Ayşe’min doğum günü için yolladığınız iyi dileklerinize, dualarınıza, sarf ettiğiniz olağanüstü sıcak sevgi sözcüklerinize, tebriklerinize, temennilerinize ve varlığınıza şükran ve şükür dolu teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek teşekkür etti.

Ekran Alıntısı

Ceyhan uzun süredir ekrana gelmemesiyle ilgili ise yaptığı açıklamada gündüz kuşağı sunucularına taş attı. Esra Ceyhan ekranı özlediğini söyleyerek, “Benim yapıp bitirdiğim şeyleri tekrar tekrar yapanları görüyorum. Aslında aynı şey de değil. Aslı yapılmışsa taklitleri yeteri kadar iyi olmuyor" diyerek tartışma yarattı.


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Esra Ceyhan
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