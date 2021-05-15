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Esra Ceyhan müjdeyi böyle verdi

15.05.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Esra Ceyhan, televizyona döneceğinin müjdesini verdi. Instagram hesabından kızıyla birlikte fotoğraflarını paylaşan Esra Ceyhan, pandemi bitince ekranlara döneceğini söyledi.

Esra Ceyhan müjdeyi böyle verdi

Esra Ceyhan, Instagram hesabından kızıyla birlikte fotoğraflarını paylaştı. 15 yaşındaki kızıyla fotoğrafını Instagram hesabında paylaşan Ceyhan'a takipçileri "Ne kadar büyümüş, boyuna gelmiş" şeklinde yorumlar yaptı. Esra Ceyhan, "Kızım 15 yaşına geldi. Lise 1 öğrencisi. Yıllar çok çabuk geçiyor" dedi.

Ekran Alıntısı

ESRA CEYHAN EKRANLARA DÖNÜYOR

Gelen televizyon programı tekliflerini pandemi sebebiyle reddettiğini söyleyen sunucu, "Astım hastasıyım. Aşı sıramı bekliyorum. Pandemi bitince yeniden ekranlara döneceğim" şeklinde konuştu.

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