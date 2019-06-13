MAGAZİN

Esra Erol'a 5 yıl hapis istemi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2019 17:15 | Son Güncelleme

Kadın programı sunucusu Esra Erol hakkında, yayında güzellik merkezi sahibi Özlen A. B'yi "yuva yıkan kadın gibi gösterip, fotoğraflarını boy boy ekrana verdiği" iddialarıyla, hakaret ve özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası iddiasıyla dava açıldı.

Esra Erol'a 5 yıl hapis istemi!

Savcıya ifade veren Esra Erol ise basın yayın özgürlüğü sınırları içinde kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla programa katılanların iddialarına yer verildiğini belirterek suçlamaları kabul etmedi.

5 YIL HAPİS CEZASI İSTEMİYLE İDDİANAME DÜZENLEDİ

Savcılık habere konu olayla ilgisi olmayan Özlen A. B'nin fotoğraflarının hukuka aykırı ifşa edilmesinin özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturduğunu belirtti. Savcılık Esra Erol hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve hakaret suçlarından bir yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Asliye Ceza Mahkemesi'ne açılan davada önümüzdeki günlerde Esra Erol hakim karşısına çıkacak. (DHA)

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
Fahriye Evcen'in yüzüne ne oldu? Fahriye Evcen'in yüzüne ne oldu?
Ünlü oyuncu gözyaşları içinde uğradığı tecavüzü anlattı Ünlü oyuncu gözyaşları içinde uğradığı tecavüzü anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol hapis istemi

En Çok Okunan Haberler

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Assange'nin ABD'ye iadesine onay çıktı!

Antalya'da hastanede patlama!

Antalya'da hastanede patlama!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Burak Yılmaz transfer kararını verdi!

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Milyonlarca kredi kartı sahibini ilgilendiriyor

Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı

Türkiye'den ABD'ye S-400 yanıtı

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

Körfez'de peş peşe patlama ve saldırılar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Annesinin o paylaşımlarıyla dalga geçti, yanıt gecikmedi! 'Doğal botoks'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

İbrahim Tatlıses'ten milli yıldıza sert tepki! 'Çarpılmış gibi oynuyor'

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
valla onu bilmem de esranın programını izleyen çoğu kadın kocalarını boşadı bir tanesi benimki
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fahriye Evcen'in yüzüne ne oldu?

Fahriye Evcen'in yüzüne ne oldu?

Oscar ödüllü oyuncu Mira Sorvino gözyaşları içinde uğradığı tecavüzü anlattı

Ünlü oyuncu gözyaşları içinde uğradığı tecavüzü anlattı

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz’ın tatili devam ediyor

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz’ın tatili devam ediyor

Haluk Levent AHBAP için başkan arıyor!

Haluk Levent AHBAP için başkan arıyor!

İşte Demet Evgar'ın yeni imajı!

İşte Demet Evgar'ın yeni imajı!

Kenan Doğulu'dan ayrılık haberlerine ilginç tepki!

Kenan Doğulu'dan ayrılık haberlerine ilginç tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.